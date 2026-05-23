El Telecable inicia en Fraga el asalto al título de la OK Liga
J.V.
Gijón
Tras superar el revés de caer en la final de la Copa de la Reina, el Telecable ya concentra todos sus esfuerzos en su próximo reto: ganar la OK Liga. Las gijonesas arrancan hoy (19:00 horas) el play-off ante el Fraga, vigente campeón de Europa, en una eliminatoria de máxima exigencia.
El Telecable abrirá esta primera eliminatoria esta tarde en la pista del Fraga, uno de los rivales más en forma del momento. En el otro lado del cuadro se encuentran el Vila-Sana y el Palau, que también pelearán por el título liguero en el play-off en el que se aventura un apretado final.
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