El Telecable supera el disgusto de la Copa, gana en Fraga (0-1) y está a una victoria de la final de la OK Liga

El Telecable se repuso de la desilusión de perder la final de la Copa de la Reina ante 2.200 espectadores en el Palacio de los Deportes de La Guía y ganó el primer punto de la eliminatoria de semifinales de la OK Liga que le enfrenta al Fraga, reciente campeón de Europa. Un solitario tanto de Nuria Almeida resolvió un encuentro muy igualado y con ocasiones para ambos equipos. El equipo que dirige Natasha Lee tiene ahora la oportunidad de sentenciar el play-off el próximo domingo en Mata Jove.

La primera parte marcó la tónica del partido, con dos equipos muy parejos que jugaban de tú a tú. De mano las mejores oportunidades fueron para el Telecable, pero mediado el primer tiempo el Fraga disfrutó de sus mejores minutos, neutralizando los ataques del equipo asturiano y gozando de oportunidades desbaratadas por la portera Viki Caretta. La plantilla gijonesa supo sobrevivir en sus peores momentos y fue la que se adelantó en el marcador, gracias a Nuria Almeida, antes del descanso.

La segunda parte subió el listón de la emoción. El Telecable empezó mejor y disfrutó de una falta directa gracias a la décima cometida por el conjunto oscense, pero falló Marta Piquero. A continuación, fue el equipo asturiano el que cometía la décima, y Viki Caretta la que se adelantaba, con grandes reflejos, a la acción de Julieta Fernández. Las de Natasha Lee tuvieron la oportunidad de sentenciar en un penalti que falló Nuria Almeida, y casi lo pagan caro, porque a pocos minutos del final se produjo la exclusión de María Igualada, con tarjeta azul. El Fraga incrementó la presión, pero las tres defensoras del Telecable y Caretta pudieron conjurar el peligro. El marcador no se movió y el equipo gijonés tendrá la oportunidad de clasificarse para la final liguera en el segundo encuentro de la serie, programado para el domingo en Mata Jove.