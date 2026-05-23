Victorias de Palencia y Menorca camino al cuarto partido
El Alimerka Oviedo Baloncesto se enfrentará el 6 de junio a uno de los grandes favoritos por el ascenso a la ACB, el Movistar Estudiantes, que se deshizo en los cuartos de final del play-off del HLA Alicante, al que superó en los tres partidos, como ha hecho el equipo asturiano. En las otras dos series habrá que esperar al desenlace del cuarto partido. Fuenlabrada se impuso en casa ante Palencia (88-81), mientras que Menorca también se hizo fuerte en su cancha para derrotar a Leyma Coruña (85-82) tras la prórroga. Por el momento, Leyma domina su serie (2-1), de la misma manera que hace Palencia en la suya.
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