Alfredo García Heredia gana su segundo Open de Ciudad Real PGA

Alfredo García Heredia volvió a dejar su impronta en el Golf Ciudad Real, donde este fin de semana se ha disputado el IV Open Ciudad Real PGA, tercer torneo del circuito III TUMI Spain Golf Tour. El asturiano dejó el camino sembrado en la jornada del sábado tras su extraordinario 58 que le colocaba como líder indiscutible, y en la ronda final sólo tuvo que mantener su ventaja y una última ronda de 62 golpes sembrada de birdies y un eagle al 10 para alzarse con la corona de vencedor. Esta es la segunda victoria de García Heredia en Ciudad Real, ya que Alfredo en 2019 se impuso con autoridad, y ocho golpes de ventaja, sobre Vicente Blázquez.

Alfredo se salió en la jornada del sábado con una de las vueltas más bajas registrada en el circuito nacional, ¡58 golpes!, que superaba los 59 del madrileño Sigot López del día anterior. Sin duda un torneo histórico en ese sentido. “La vuelta del sábado fue muy bien. Es verdad que es un campo que si lo juegas bien te da muchas oportunidades de birdie y casi las aproveché todas, no había muchos hoyos más para hacer más birdies”, bromeaba Alfredo, que en Ciudad Real, y en el circuito nacional, se siente como en casa. “Ha habido algunos cambios en el campo con respecto a mi victoria aquí en 2019, pero el campo está como siempre, en unas condiciones impresionantes”.

La segunda posición fue para el soriano Dani Berná, que ganó el pasado octubre el Campeonato de Castilla y León de la PGA y que llegaba a Ciudad Real tras su última victoria a mediados de mayo en el Circuito de Madrid de Profesionales en Las Rejas de Majadahonda. Berná trató de seguir el ritmo de birdies de Alfredo y llegó a ponerse con un parcial de -8 en los trece primeros hoyos (seis birdies y un eagle). Sumó al final dos birdies más y sólo un fallo para terminar con una de las mejores vueltas del día 61, insuficiente para adelantar al asturiano.

También terminaba empatado a -25 en segunda posición el catalán Emilio Cuartero, actual ganador del XXXVI Campeonato de la PGA de España el pasado septiembre en New Sierra Golf, y curiosamente, en un bonito duelo contra Dani Berná. Cuartero sumó 62 golpes finales.

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Sigot López, líder del primer día, firmó dos rondas de 68 y 69 para terminar en el puesto 17º. El defensor del título, Alfonso Buendía terminó con -12, en el puesto 22º. Julio Moreno, que terminó cuarto con -24, hizo hoyo en uno en el Hoyo 6. Tambuén hicieron 61 golpes Scott Fernández y Javi Balbastre,El próximo torneo será el Grande Nacional, el V Bizkaia PGAe Open en Meaztegi del 19 al 21 junio.