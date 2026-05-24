El Alimerka Oviedo Baloncesto luchará por subir a la ACB en La Coruña: la sede ya es definitiva y falta solo un invitado

El Alimerka Oviedo ganó el viernes el tercer partido de los cuartos de final del play-off de ascenso a la ACB, clasificándose para la Final a 4, y nada más hacerlo supo que el Movistar Estudiantes será su rival en una de las semifinales a partido único para meterse en la final, también a partido único, que otorgará la plaza que queda en juego en la máxima categoría. Fue lo único que supo ese día.

La Coruña será la sede definitiva de la Final a 4

La sede de esa Final a 4 había sido otorgada por la Federación Española de Baloncesto (FEB) a La Coruña, siempre y cuando el equipo de esa ciudad, el Leyma Coruña, se clasificara para disputarla. El conjunto gallego perdió ese mismo viernes el tercer partido después de haber ganado los dos primeros, la eliminatoria se quedó 2-1 a su favor y la sede pendiente de que el conjunto de Carles Marco superara al Hestia Menorca en el cuarto o, de ser necesario, en el quinto partido.

Esa duda quedó resuelta después de que el Leyma Coruña ganara este domingo por 76-87 en la pista del Hestia Menorca, convirtiéndose así en el tercer equipo clasificado para la Final a 4, siendo además el que la va a organizar. Es definitivo. Los días 6 y 7 de junio, sábado y domingo, el Coliseum coruñés acogerá una espectacular Final a 4 en la que se sabrá quién se hace con el segundo billete para la ACB después de que el Obradoiro consiguiera el primero por ser el campeón de Liga en Primera FEB.

María Rendueles

Todavía falta por conocerse a un invitado a esa cita. El Flexicar Fuenlabrada ganó este domingo por 78-72 al Súper Agropal Palencia y logró así igualar la eliminatoria y forzar el quinto partido, que se disputará en Palencia el viernes, a las 21:00 horas. El conjunto palentino, entrenado por Natxo Lezkano, ganó los dos primeros encuentros, los que se jugaron en Palencia, y el madrileño ha hecho lo propio con los dos que se han disputado en el Fernando Martín de Fuenlabrada. La mejor clasificación de Palencia le permite jugar el quinto en su feudo.

El Alimerka Oviedo, la gran sorpresa por el ascenso

Pase lo que pase, la gran sorpresa de esta Final a 4 es la presencia del Alimerka Oviedo. El equipo de Javi Rodríguez, con uno de los presupuestos más bajos de la Liga, aspiraba al principio de temporada a salvarse. Sin embargo, la plantilla encajó muy bien y el sueño de acabar entre los nueve primeros y jugar el play-off de ascenso a la ACB se hizo real. La segunda vuelta del OCB fue espectacular y pelearon incluso por jugar ese play-off con el factor cancha a su favor.

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A. Lorca

Al final acabaron sextos y se enfrentaron con el Inveready Gipuzkoa, que fue quinto y que, por lo tanto, jugó los dos primeros partidos en su campo. El equipo de Oviedo llegó muy bien a la eliminatoria y ganó esos dos partidos de San Sebastián y el primero de Oviedo en una espectacular fiesta en el Palacio de los Deportes. El conjunto asturiano hizo historia y ahora podrá codearse con los más grandes de la Liga. Movistar Estudiantes y Leyma Coruña, dos equipos que partían desde el inicio con el objetivo de ascender, tienen también su billete para la Final a 4. Falta por conocer si Palencia, otro equipazo, logra superar al Fuenlabrada de Benite y Renfroe.