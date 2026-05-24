Beatriz Tenreiro y Fernando Barroso se convierten en los Campeones de Asturias de Media Distancia en la primera edición del Tri100 de Llanes
La prueba estuvo compuesta por 1,8 kilómetros de natación en la playa de Puerto Chico, 80 kilómetros de ciclismo y 18 kilómetros de carrera a pie por el centro de Llanes
N. L.
Beatriz Tenreiro y Aner Larreategi fueron los vencedores de la primera edición del Tri100 de Llanes, un triatlón de media distancia disputado ayer en el espectacular entorno de la villa llanisca y que, además, acogió el Campeonato de Asturias de la especialidad. La prueba estuvo compuesta por 1,8 kilómetros de natación en la playa de Puerto Chico, 80 kilómetros de ciclismo y 18 kilómetros de carrera a pie por el centro de Llanes, con la meta instalada en el puerto.
En categoría femenina, Beatriz Tenreiro, del Club Castrillón Triatlón, fue la primera en cruzar la línea de meta, proclamándose también campeona de Asturias de Media Distancia. Patricia García finalizó segunda, mientras que Adriana Rodríguez, del Club Triatlón Oviedo, fue tercera de la general y subcampeona autonómica. El podio asturiano lo completó Jéssica López, también del Club Triatlón Oviedo.
En categoría masculina, Aner Larreategi, del Garraitz Kirol Taldea, se impuso en la clasificación absoluta. Segundo fue Fernando Barroso, del APTri-Universidad de Oviedo, que se proclamó campeón de Asturias, y tercero Haritz Garate Txurruka, del Amandarri Triatloi Kluba. En el Campeonato de Asturias, el podio lo completaron Rubén Tuset, del Club Triatlón Oviedo, y Manuel Mancheño, del APTri-Universidad de Oviedo.
Por equipos, el Club Triatlón Oviedo logró el primer puesto femenino tanto en la general como en el Campeonato de Asturias. En categoría masculina, Tri Arteixo-Acea de Ama fue el vencedor absoluto, seguido del APTri-Universidad de Oviedo, primero asturiano, y del Club Triatlón Oviedo, segundo autonómico. El Triatlón Gijón completó el podio regional.
La prueba fue puntuable para el Ranking Asturgalaico y el Super Ranking Emporium. En el Campeonato Asturgalaico, que premia a los mejores deportistas con licencia asturiana o gallega, el podio estuvo formado por Beatriz Tenreiro y Fernando Barroso, Adriana Rodríguez y Jacobo Crego, y Jéssica López y Rubén Tuset.
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