El club S. A. N. do Norte portugués lidera por equipos el Trofeo "Villa de Gijón" de natación

El S. A. N. do Norte de Portugal encabeza la clasificación por equipos de la 39ª edición del Trofeo Internacional "Villa de Gijón", que se está celebrando en el Santa Olaya. El club anfitrión ocupa la segunda posición, seguido por el Grupo Covadonga, el Canoe y el Getxo Igeriketa Bolue K.E.

Por lo que se refiere a la clasificación individual, tres nadadores del Sámano dominaron la segunda jornada: Manuel Frigo, Daniele Momoni y Giovanni Caserta. En mujeres, la guipuzcoana Nahia Garrido, del club Tolosal, fue la mejor del sábado, seguida por Nerea Rodríguez y la olímpica italiana Giulia Ramatelli, que compite con el Sámano Santullán.

Del gran nivel deportivo que se está pudieron observar en la pisciina del Club Natación Santa Olaya habla la gran cantidad de récords que se han batido en la cita internacional. Entre ellos, los conseguidos por los equipos de relevos open de la entidad anfitriona, el femenino cde 4x50 estilos ompuesto por María Calvo, María Zornoza, Natalia Labes y Paula Rodríguez, y el mixto de 50 libre, formado por Jorge Otaiza, Yago Suárez, Paula Rodríguez y María Calvo.

También lograron récords Nicolás Vega, el de Asturias de 14 años n 50 braza; Andros Álvarez, el de Asturias de 17 años en 100 braza; Daniele Momoni, récord cameponato open en 50 mariposa; Miguel Martínez, el del campeonato en 200 mariposa; Marcos Martín, el de 400 estilos; el relevo 4x50 estilos del Sámano (Lorenzo Mora, Luca Serio, Daniele Momoni y Manuel Friego); Nahia Garrido, el de 200 espalda, y Delia Rodríguez, el de 50 mariposa.

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Para hoy domingo, último día de trofeo, están programadas dos jornadas, una por la mañana y otra por la tarde. n