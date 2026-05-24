Covadonga y Caudal de Mieres disputarán la final asturiana para luchar por el ascenso a Segunda Federación tras unas semifinales de locura

El ovetense Covadonga y el mierense Caudal disputarán la final asturiana de la fase de ascenso a Segunda Federación. El que se imponga entre ellos jugará contra el campeón de otra comunidad autónoma por subir de categoría. Los dos equipos han obtenido la clasificación tras dos eliminatorias muy disputadas que comenzaron con empate a cero.

El Covadonga aprovecha su ventaja ante el Mosconia

El Covadonga, que fue segundo en la temporada regular, se fue satisfecho en el partido de ida ante el Mosconia en Grado, puesto que su mejor clasificación durante la temporada le otorgaba la ventaja de que, en caso de llegar a la prórroga y acabar igualados, serían ellos los que pasarían de ronda. No hizo falta porque un gol en propia puerta del defensa central del Mosconia, Gonzalo, en el minuto 83 del partido finiquitó las opciones del conjunto moscón. Ganó el Covadonga 2-1 y estará en la final.

El Caudal desata la locura en Mareo

Pero la locura absoluta fue el partido de Mareo. Como le sucedía al Covadonga, el Sporting Atlético tenía la ventaja de haber acabado mejor que el Caudal en la promoción de ascenso. Como en la ida, el marcador no se movió durante los 90 minutos reglamentarios y el partido se fue a la prórroga, con la mencionada ventaja del filial rojiblanco. Mejor se le puso aún la cosa al equipo gijonés cuando marcó Ferreres en los primeros minutos de la prórroga.

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Todo parecía decidido, pero empató el Caudal y puso sal al encuentro. En el tramo final de la segunda parte de ese tiempo extra, el equipo de Mieres apretó hasta conseguir el gol que necesitaba para seguir adelante, estallando de alegría en Mareo. Esta derrota por 1-2 del Sporting Atlético tiene una consecuencia en Primera Asturfútbol, puesto que el Sporting C, que lidera la clasificación, no podrá ascender y eso permitirá al cuarto ascender a Tercera Federación.