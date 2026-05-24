Un dominador Benjamín Noval se lleva la Vuelta Ciclista a la Montaña Central por segundo año consecutivo

Benjamín Noval dominó en la etapa reina de la Vuelta Ciclista a la Montaña Central, prueba junior que ganó por segundo año consecutivo, respondiendo a los ataques en las ascensiones hasta pasar a comandar la carrera en primera persona. El ciclista de Laviana, que corre para el equipo asturiano MMR Academy, se llevó todas las clasificaciones a excepción de las metas volantes, que fueron para Delano Heeren, y la de junior de primer año, que fue para Aitor Michelena.

Benjamín Noval impone su ley en la etapa reina

La viceconsejera de Turismo del Principado, Lara Álvarez, y la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, fueron las encargadas de cortar la cinta que daba la salida a la última y definitiva etapa de la XXIV edición de la Vuelta Ciclista a la Montaña Central de Asturias.

Tras el banderazo de salida en Pola de Lena, los 151 ciclistas que se mantenían en carrera rodaron a gran velocidad camino de la primera meta volante del día, situada en Figaredo. El portador del maillot de LA NUEVA ESPAÑA y campeón del mundo de ciclocrós, Delano Heeren (Acrog-Tormans), fue el primero y Asier Fortea (Lucta) puntuó en segunda posición, lo que permitió al belga consolidar la clasificación general de las metas volantes.

Numerosos ataques acontecían camino de Ribera de Arriba, hasta que dio comienzo la primera ascensión de la jornada. Por el alto de los Afilorios pasaba en primera posición Diego López (Sidra Menéndez-Las Mestas), que también fue primero en el alto de La Collá, por donde pasó encabezando un grupo de cuatro corredores que se mantuvo en cabeza hasta el comienzo del Cordal. Los escapados eran: Jesús Rodrigo (Efapel), Diego Rodríguez y Diego López (Sidra Menéndez-Las Mestas) y Martín Fernández (MMR Academy), que pasaron por este orden por la meta volante de La Foz de Morcín.

El MMR Academy también brilla como mejor equipo

El grupo de los líderes se les fue acercando hasta darles caza en el inicio de la ascensión al Cordal, cuando Benjamín Noval se puso en cabeza para, como hizo en las etapas anteriores, quedarse solo y de esta forma pasar por el alto en cabeza para presentarse en Pola de Lena solo y celebrar así una nueva victoria. A 1:43 llegó Aitor Michelena (Polti VisitMalta), que fue segundo, y a 1:47 el portugués Guilherme Santos (Bairrada), tercero, que fueron quienes acompañaron a Noval en el podio final de la Vuelta.

En la entrega de premios estuvieron presentes Gema Álvarez, alcaldesa de Lena; Ana Bayón, concejala de Cultura; Alfonso Díaz, de Dismusa; Antonio Díaz, de Caja Rural; Manuel Prieto, de la Federación autonómica; y Rolando Díaz, del Club Ciclista Puerta de Asturias.

Benjamín Noval Suárez subió al podio por primera vez para recoger el premio como vencedor de etapa. Posteriormente, Aitor Michelena recibió el maillot de Dismusa, como mejor joven clasificado. El maillot azul ElZinc, que distingue al primer asturiano, también fue para Noval. La clasificación general de las metas volantes, patrocinada por LA NUEVA ESPAÑA, fue para Delano Heeren.

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El maillot rojo de la montaña que patrocina Ribera de Arriba y el verde de Deporte Asturiano también los vistió Noval. El MMR Academy recibió el premio patrocinado por Grupo Leomotor, como mejor equipo clasificado, momentos antes de que se entregaran los premios a los tres primeros de la clasificación general: 1º. Benjamín Noval, maillot amarillo patrocinado por Asturias Paraíso Natural; 2º. Aitor Michelena y 3º. Guilherme Santos, que fueron quienes ocuparon las primeras posiciones de la XXIV edición de la Vuelta Ciclista a la Montaña Central de Asturias.