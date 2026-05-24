Todo sobre la Final a 4 que jugará el Alimerka Oviedo Baloncesto: una sede, cuatro equipos y una plaza en la ACB en juego

El Alimerka Oviedo Baloncesto consiguió hacerse el viernes con uno de los cuatro billetes en juego para una competición, la Final a 4 por el ascenso, en la que se va a dirimir quién consigue la segunda plaza de ascenso a la ACB. La primera es para el campeón de Primera FEB, Monbus Obradoiro, que solo perdió cuatro partidos en toda la temporada. Los mismos que el Leyma Coruña, que acabó en segunda posición al tener perdido el basket-average con el equipo de Santiago. La Coruña será precisamente la sede de la Final a 4 siempre que Leyma logre el pase en la eliminatoria que se encuentra disputando ante Menorca.

La Final a 4 decidirá la segunda plaza de ascenso

La Final a 4 por el ascenso a la ACB tiene un formato muy simple: los cuatro equipos clasificados tras superar un play-off al mejor de cinco encuentros se juegan la plaza de ascenso restante en una semifinal y una final a partido único. El mismo formato que la Final Four de la Euroliga que se está disputando estos días —hoy, a las 20:00 horas, juegan la final el Madrid y el Olympiacos—. Y, como en la máxima competición continental, la Final a 4 de Primera FEB se juega en una sede única.

María Rendueles

La Coruña, sede si el Leyma supera a Menorca

Esa sede, a diferencia de lo que sucede en la Euroliga, se otorga a la ciudad de uno de los cuatro equipos que se han clasificado para disputarla. Allí se juegan las dos semifinales un sábado y la final al día siguiente, un domingo. La Federación Española de Baloncesto, que es la organizadora de esta Final a 4, anunció antes del comienzo de las cuatro series de play-off que la ciudad elegida para acoger esta competición los días 6 y 7 de junio será La Coruña, siempre y cuando el Leyma se clasifique. Los partidos, si eso sucede y finalmente es la ciudad gallega la sede, se disputarán en el Coliseum, un recinto que tiene un aforo para 11.000 espectadores. Si Leyma cae eliminado, la Federación deberá comunicar una nueva sede, siempre en la ciudad de uno de los cuatro clasificados.

El Alimerka Oviedo Baloncesto se impone al Inveready Gipuzkoa en una noche para la historia y luchará por el ascenso a la ACB /

Leyma y Menorca aún tienen que resolver su serie

Pero aún falta por resolverse la eliminatoria que están disputando el Leyma Coruña y el Hestia Menorca. Los gallegos lograron ganar sus dos partidos en casa y dejar encarrilada la eliminatoria, pero el Hestia Menorca se hizo fuerte el viernes en el traslado del play-off a su campo, ganó por 85-82 en la prórroga y forzó el cuarto partido, que se jugará hoy, a las 19:00 horas, de nuevo en Menorca. Si el equipo de Javi Zamora logra igualar la eliminatoria ante el conjunto gallego, todo se decidirá el próximo viernes, a las 21:00 horas, de vuelta en La Coruña.

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Estudiantes será el rival del Alimerka Oviedo

Además del equipo de Oviedo, en la Final a 4 estará el Movistar Estudiantes, que superó por un contundente 72-113 al HLA Alicante en el tercer partido. Estudiantes, que pasó como segundo, y Oviedo, que fue sexto y ganó al quinto, se enfrentarán entre sí en una de las semifinales. Aún queda por resolverse la otra eliminatoria, la que mide al Flexicar Fuenlabrada y al Súper Agropal Palencia, en la que el conjunto madrileño logró forzar el cuarto partido tras perder los dos primeros en Palencia. El ganador de esta serie se medirá con el que gane la que enfrenta a Leyma y Menorca.