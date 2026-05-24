El Five Valladolid se proclama campeón de la serie nacional sub-18 de Béisbol en Gijón
El cuadro pucelano tomó la delantera en la primera entrada con un par de carreras, aunque el Miners reacción en el segundo inning recortando distancias (1-2)
N. L.
El Five Valladolid se alza con el título de la Serie Nacional Sub-18 de béisbol, al imponerse en la final de esta competición al CDF Miners León por 3-13 en un encuentro celebrado en la mañana de hoy en el campo de la Universidad Laboral de Gijón. Fue el colofón perfecto a un fin de semana repleto de béisbol de calidad, acompañado por un clima soleado ideal para la práctica del béisbol. El cuadro pucelano tomó la delantera en la primera entrada con un par de carreras, aunque el Miners reacción en el segundo inning recortando distancias (1-2).
La igualdad se mantuvo en el tercer parcial, pese a que el Five Valladolid logró ampliar ligeramente su renta hasta el 2-4. El momento decisivo llegó en la cuarta entrada con un parcial demoledor de 0-5 a favor de la formación vallisoletana. Las dos últimas entradas tan solo sirvieron para refrendar la superioridad de un Five Valladolid, que ha demostrado ser el mejor equipo de esta Serie Nacional Sub-18. De hecho, los pucelanos finalizan este campeonato con la vitola de invictos. Josué Morbán fue el líder ofensivo del Five, sumando 3 hits y 2 carreras, contando con el aporte importante de Luciano Bustamante (3 carreras), Dixon Terán (2 carreras), Andrés Hernández (2 carreras), Santiago Rojas (1 hit y 1 carrera) y Ronny Guzmán (1 hit y 1 carrera). Por parte del Miners León cabe resaltar la actuación de Eimer Brito, con 3 hits y 1 carrera en su haber.
En el encuentro disputado con anterioridad y valedero para definir el tercer y cuarto puestos, el Club El Llano cayó ante el CAD Irabia de Pamplona por 3 carreras a 9. El equipo comandado por Jorge Marte sostuvo un interesante tira y afloja con el cuadro navarro hasta el 3-4 con el que finalizaba el tercer inning. Desafortunadamente El Llano se vino abajo en la cuarta entrada, cuando el Irabia encadenó 5 carreras consecutivas, que sirvieron para sentenciar el choque. Nelson Mejías (2 hits y 1 carrera), Roosbell Encarnación (1 hit y 1 carrera) y Alejandro Afonso (1 hit y 1 carrera) fueron los mejores por parte gijonesa, mientras que en el Irabia brillaron Ian Cárdenas (2 hits), Mikel Arce (1 hit y 2 carreras), Kaiet Caballero (1 hit y 1 carrera) y Denynson Seija (1 hit y 1 carrera).
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