La fórmula de Robert Cosialls para la Final a 4 que va a disputar el Alimerka Oviedo Baloncesto: "Hay que seguir disfrutando"

Robert Cosialls (San Cugat del Vallés, 1996) llegó a Oviedo en el verano de 2023 solo para entrenarse durante la pretemporada mientras encontraba un equipo. El interior, de 2,04 de estatura, fue jugando los partidos de pretemporada y muchos empezaron a preguntarse: “¿Por qué no se queda si está siendo uno de los mejores?”. De pregunta pasó a clamor y el catalán se quedó en la plantilla de la temporada del regreso de Javi Rodríguez al banquillo azul. Era el inicio de un proyecto con el que se buscaba poner unos cimientos para ir creciendo tras un año muy complejo.

De invitado en pretemporada a pieza clave del OCB

La decisión fue tan acertada que sigue en Oviedo. Lo que aporta Cosialls a este OCB va mucho más allá de los números. Es el pívot ideal para un juego rápido como el que practica Javi Rodríguez y encima pone en la cancha algo que no todos tienen: inteligencia. El viernes, en un partido que quedará para la historia del Alimerka Oviedo, ganaron el tercer partido del play-off al Gipuzkoa y clasificaron al club por primera vez para jugar la Final a 4 por el ascenso a la ACB y a Cosialls le pasó una cosa que no le suele suceder: fue, con 19 créditos, el más valorado del equipo gracias a sus 10 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 2 balones robados.

“Lo que quiero es ganar”

“Me ha pasado a lo largo de mi carrera, no suelo estar entre los más valorados, pero le he ido dando menos importancia, lo que quiero es ganar, eso es lo más importante”, dice Cosialls el día después de una jornada que califica como “mágica”: “Me lo llegan a decir al principio, incluso a mitad de la temporada, y no me lo creo”, sentencia el jugador sobre la clasificación del equipo azul para disputar la Final a 4. Para él son “palabras mayores”: “Es difícil llegar al play-off cuando hay equipos que tienen mucho más presupuesto y no llegan, pero ganar 3-0 a un equipazo como Gipuzkoa...; Coruña y Palencia todavía no se han clasificado”, añade.

María Rendueles

Le da la sensación al pívot del OCB, un tipo que piensa con claridad dentro y fuera de la cancha, que el estilo con el que juegan hace que todo parezca sencillo: “Hemos hecho que parezca fácil, pero no lo fue, tuvimos que defender muy bien a un equipo muy bueno”.

El impacto del Palacio

Lo que no se esperaba Cosialls es sentir lo que sintió en el Palacio de los Deportes, por mucho que se pudiera esperar una gran fiesta en un partido tan importante y tan esperado: “Lo que más me impresionó fue el Palacio, fue una locura, se me puso la piel de gallina, fue mucho más de lo que me esperaba”, reconoce. Un ambiente que califica como “una locura”.

Preguntado sobre si está en el mejor momento de su carrera, Cosialls lo madura un poco antes de responder: “Ahora tengo mucha libertad en la cancha y físicamente puede que esté en mi pico, me he adaptado bien al sistema de Javi y a jugar con mis compañeros; quizás sí”. También ayuda la confianza: “El tema de la confianza es vital y llevo un par de meses que me he dicho que esto se trata de disfrutar, además el talón lo tengo bien, que era una lesión que arrastraba de la pasada temporada y ya no tengo esa limitación de voy a entrar a canasta por la izquierda por el dolor”.

El Alimerka Oviedo Baloncesto se impone al Inveready Gipuzkoa en una noche para la historia y luchará por el ascenso a la ACB /

Un equipo que ha hecho clic

En cuanto a sus compañeros, asegura que en estos momentos van “todos a una”: “Llegó un momento en el que hicimos un clic y nos centramos todos en hacer lo que necesitábamos para ganar, si hay que hacer una falta se hace y si hay que hacer un pase extra también”, explica sobre el proceso que ha seguido un equipo del que es uno de los capitanes. Un grupo que “se ha hecho para jugar así, rápido, para defender y salir rápido”.

También valora Cosialls en cuanto a los compañeros algo que hace que sea más sencillo trabajar en el OCB: “Estos tres años que llevo aquí tuve siempre grupos magníficos, el Oviedo Baloncesto ficha a personas y no solo a jugadores, por eso terminamos siendo casi familia, pero no solo este año, Marc Martí, Mikel Sanz, Chapela y muchos otros son gente que te llevas para toda la vida. Estoy convencido de que si te llevas bien con los compañeros juegas mejor”, añade.

La espinita del play-off

Lo del play-off era importante para todos, pero era una espinita que tenía clavada él y los dos compañeros que llegaron esa misma temporada, Lobaco y Duscak: “La temporada pasada nos quedamos a nada y creía que podíamos conseguirlo, lo primero era salvarnos, eso está claro, pero creía que podíamos clasificarnos y que nos lo merecíamos; pero lo que hemos conseguido es surrealista, todavía me cuesta creérmelo y me pregunto pero qué coño estamos haciendo”.

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Sin presión ante Estudiantes

Y esto aún está lejos de haberse acabado: “Tenemos que seguir disfrutando, esta eliminatoria ha sido muy bonita, hemos jugado bien con nuestras idas de olla habituales, que a veces te preguntas ¿somos tontos? Yo se lo digo a la gente después de los partidos en tono de broma, ‘ya nos conocéis, queremos dar emoción’; lo que tenemos es que intentar hacer 40 minutos serios contra Estudiantes y ver qué pasa, hemos llegado muy lejos, no tenemos ninguna presión y la vida se trata de disfrutar, estos momentos quedan para siempre”.