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Gonzalo Gayol se sube al podio en la Copa de Europa de Faro

El asturiano logra la medalla de plata en categoría cadete (-73) kilogramos tras completar una gran actuación

A la izquierda, Gonzalo Gayol con su medalla de plata

A la izquierda, Gonzalo Gayol con su medalla de plata / FAJYDA

N.L.

Gonzalo Gayol consiguió este sábado una brillante medalla de plata en la Faro Millennium Team Cadet European Cup 2026, dentro de la categoría de (-73) kilogramos. El judoka de la Federación Asturiana completó en Portugal una gran competición representando a España, superando varios combates de gran exigencia ante destacados judokas internacionales hasta alcanzar la final. El combate decisivo para el de Judo Noreña- Berrón estuvo marcado por la igualdad y se resolvió por pequeños detalles tras un enfrentamiento de gran nivel.

Con este resultado, el deportista asturiano suma su segunda medalla en Copas de Europa durante la presente temporada, consolidando así su excelente progresión y situándose entre los competidores más destacados del panorama europeo cadete.

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