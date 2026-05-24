Gonzalo Gayol se sube al podio en la Copa de Europa de Faro
El asturiano logra la medalla de plata en categoría cadete (-73) kilogramos tras completar una gran actuación
N.L.
Gonzalo Gayol consiguió este sábado una brillante medalla de plata en la Faro Millennium Team Cadet European Cup 2026, dentro de la categoría de (-73) kilogramos. El judoka de la Federación Asturiana completó en Portugal una gran competición representando a España, superando varios combates de gran exigencia ante destacados judokas internacionales hasta alcanzar la final. El combate decisivo para el de Judo Noreña- Berrón estuvo marcado por la igualdad y se resolvió por pequeños detalles tras un enfrentamiento de gran nivel.
Con este resultado, el deportista asturiano suma su segunda medalla en Copas de Europa durante la presente temporada, consolidando así su excelente progresión y situándose entre los competidores más destacados del panorama europeo cadete.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la máquina de café italiano espresso más barata del mercado: por solo 24,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de cuandos de acero inoxidable más barato del mercado todo por solo 5,99 euros
- El único hotel 'gran lujo' del norte de España está en un pueblo asturiano de 35 habitantes y atrae desde estrellas de Hollywood a jeques: 'Vendemos la sencillez del campo a clientes de alto nivel
- Multado con 200 euros por usa la baliza v16 pero no tener la botella obligatoria a mano: la Guardia Civil vigila los maleteros
- Rajan en el estómago con un cúter a un joven en Gijón: 'Habían quedado para arreglar las cosas
- Luto en Avilés por la muerte repentina de Manu Menéndez, hijo de Manolo Egocheaga
- Multas de 200 euros en el interior del coche pese a detenerse en un semáforo en rojo y arrancar cuando se pone en verde: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Grave suceso en Luanco: un italiano 'fuera de sí' trata de agredir a una patrulla de la Policía Local y cae desplomado en parada cardiaca