Martina Franco y Paula Fernández, citadas por la selección juvenil de balonmano playa
Dos jugadoras del Balonmano Gijón (BMG), Martina Franco y Paula Fernández, han sido convocadas por la seleccionadora nacional de balonmano playa, Inma Navarrete, para la concentración de la selección española juvenil de balonmano playa que tendrá lugar en la localidad malagueña de La Molina entre los días 5 y 11 del próximo mes de junio. El objetivo del grupo es preparar el Campeonato de Europa juvenil de la modalidad que se celebrará del 1 al 5 de julio en la capital croata, Zagreb. En caso de que formaran parte de la lista definitiva, Martina y Paula se convertirían en las primeras internacionales asturianas del balonmano playa. "Sería un éxito", confirma el responsable de la modalidad en la Federación de Balonmano del Principado, Jesús Carrillo, que subraya que ambas jugadoras han sido seguidas desde la consecución del cuarto puesto con el BMG en el Nacional de 2025.
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