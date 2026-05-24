La pelea por el ascenso a Tercera Federación, más abierta que nunca al quedar libre la plaza del Sporting C

Punto de inflexión importante en Primera Asturfútbol. Tras confirmarse la eliminación del Sporting Atlético del play-off de Tercera Federación, el Sporting C —líder destacado— ya no puede ascender, lo que permite al cuarto conseguir su plaza.

El Ribadesella se coloca segundo y el Condal entra en zona de ascenso

El Ribadesella venció al Hispano (2-1) y se coloca segundo, superando al Andés por un punto (65 por 64), y esa mencionada cuarta plaza es para el Condal, con 60. A partir de ahí, mucha igualdad de cara a las últimas jornadas, con varios rivales al acecho. Es el caso de Astur e Hispano, ambos con 59, o incluso del Roces, con 56. Muchos candidatos por un último puesto que otorgue el ansiado ascenso a Tercera Federación.

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Unión Comercial y Barcia certifican su descenso

Las cosas también comienzan a clarificarse en la zona baja. El Unión Comercial —que ganó por primera vez en 2026— y el Barcia certificaron su descenso de categoría y el Tineo, goleado ante el Comer (4-1), descendería en estos momentos por arrastre. Respira el Uni, que sale de la quema tras su goleada.