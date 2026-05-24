El Santa Olaya gana un Trofeo Internacional "Villa de Gijón" de nivel en el que se batieron 21 récords
La gran actuación de los relevos del equipo gijonés se impone en la última jornada al buen hacer de los nadadores de la selección del norte de Portugal, con el Grupo Covadonga completando el podio
La excelente actuación de los equipos de relevos del Club Natación Santa Olaya en la tarde dominical le dio al club anfitrión la victoria a los puntos en la clasificación de clubes del Trofeo Internacional "Villa de Gijón". El equipo olayista se impuso a la selección del norte de Portugal, que fue segunda, y al Grupo Covadonga, que ocupó la tercera posición. Así se cerró una competición que exhibió un gran ambiente en la piscina del Santa Olaya y un gran rendimiento deportivo, con hasta 21 récords del trofeo batidos en esta edición de 2026.
Las nadadoras olayistas, en el último relevo de la jornada, batieron el récord del campeonato y el récord asturiano en 4x50 estilos. El equipo, compuesto por María Calvo, María Zornoza, Natalia Labes y Paula Rodríguez, dio el último empujón al club anfitrión para la conquista del trofeo, que en los dos últimos años había ido a parar a la selección portuguesa. La clasificación final por equipos quedó encabezada por el Santa Olaya, con 41.170 puntos, seguido de la selección del Norte de Portugal, con 40.994 puntos, y del Grupo, con 29.184 puntos.
Las actuaciones invididuales también fueron muy destacadas. En las pruebas femeninas las mejores fueron Giulia Ramatelli, del Sámano cántabro; Nahia Garrido, del Tolosal; Nerea Rodríguez, de León; Paola Azzato y Sofía Finca, del Santa Olaya; Isabel Fernández, del Canoe; Delia Rodríguez, del Bizkaia, y Sofía Mourenza, de Portugal.
En lo que se refiere a los chicos, los resultados más brillantes los obtuvieron Manuel Frigo, Daniele Momoni, Giovanni Caserta y Davide dalla Costa, del Sámano; Miguel Martínez y Carlos Quijada, del Canoe, y Araujo Silva y Carlos Azevedo, de Portugal.
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