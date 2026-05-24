Superioridad de Alberto Ordóñez en el rally de La Espina
El de Bimenes se impone a Manuel García y a José Álvarez, que completaron el podio
Alberto Ordóñez cuenta sus participaciones en los rallies regionales por victorias. Ayer, con su Citroën C3 Rally2, ganó el rally de La Espina, prueba puntuable para el Campeonato de Asturias de la especialidad. Ordóñez, copilotado por Pablo Sánchez, se impuso en la competición salense aventajando al segundo clasificado en casi dos minutos y medio.
Alberto Ordóñez domina el rally de La Espina
Este no era otro que Manuel García, que, con otro Citroën similar al de Ordóñez, no inquietó en ningún instante al piloto de Bimenes y, por contra, se vio acosado por José Álvarez, el joven ovetense que corre con un Hyundai i20N N5. Ambos acabaron separados por tan solo 11 segundos y completaron el podio de esta octava edición del rally espinense que organizaba Orbayu Competición.
Ángel Rodríguez y Enol Barroso también vencen en sus categorías
En las dos ruedas motrices ganó Ángel Rodríguez, que pilotó con alto ritmo el Peugeot 205, aventajando en 22 segundos a César Palacio, que este año compite con un Renault Clio RS 2.0.
En la monomarca Dacia Sandero Eco Cup venció Enol Barroso.
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