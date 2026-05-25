El Balonmano Gijón cadete, único equipo asturiano que jugará la fase final nacional

El Balonmano Gijón cadete femenino será el único conjunto de la región en la fase final del Campeonato de España de su categoría tras ganar su sector en La Guardia, con lo que tnra en el top 8 nacional. El conjunto de La Tejerona venció consecutivamente al Palencia (23-22), al Aceuchal Badajoz (33-14) y al anfitrión, el Atlético Guardés (32-21). Ishel Calabrese, del BMG, fue elegida mejor portera del sector. La fase final tendrá lugar del 3 al 7 de junio en una sede aún por determinar. El Lobas Oviedo dirigido por Carmen García-Calvo, el otro conjunto asturiano que participaba en un sector de la categoría cadete, en este caso en Zarauz, no pudo superar el corte.