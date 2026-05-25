El CP Mieres, bronce en el Campeonato de España juvenil

El equipo juvenil masculino del CP Mieres consiguió el tercer puesto en el Campeonato de España celebrado en Alcobendas. Tras sufrir la remontada exprés del Dominicos que llevó el partido al 3-3 final, con goles mierenses de Allan Sánchez (2) y Mateo Ferreira, el CP Mieres se impuso por 3-2 en los lanzamientos de penalti.