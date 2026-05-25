Luis Miguel Garabaya dirigirá al Royal Premium

Luis Miguel Garabaya (Avilés, 1975) dirigirá el próximo proyecto del Royal Premium Gijón en Primera Nacional, tras el acuerdo entre el entrenador y la entidad gijonesa. Garabaya ya conoce al resto del cuerpo técnico del club e incluso estuvo presente en uno de los últimos entrenamientos de la temporada.

En el curriculum de Luis Miguel Garabaya figura haber pertenecido al cuerpo técnico de su hermano Rubén en diversos proyectos en las últimas temporadas, entre ellos el Balonmano Sinfín de Santander en la Liga Asobal. Además, ha dirigido al equipo masculino de la Atlética Avilesina y al femenino del Siero y de La Calzada.

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El objetivo del Royal Premium es un proyecto de crecimiento tras una temporada en la que salvó la categoría con algún apuro.