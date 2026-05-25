Moreno, entrenador del Confía Balonmano Base Oviedo: "El año que viene seremos un equipo más maduro"
El entrenador del conjunto asturiano cree que el cambio a un planteamiento más cerrado fue clave para la salvación ante el Granollers B
N. L.
Con la lógica alegría por el objetivo cumplido, la permanencia del Confía Base Oviedo en División de Honor Plata masculina de balonmano, pero también con un punto de reflexión sobre la sufrida experiencia de las últimas semanas, el entrenador del conjunto ovetense, Juan Moreno, asegura que "esto nos hará un equipo más maduro para la próxima temporada".
Finalmente, la salvación hubo de confirmarse en una eliminatoria a cara o cruz contra el KH7 Granollers B. Tras perder en la ida en pista catalana por un gol (30-29), el equipo azul se rehizo el sábado en Vallobín, no sin grandes dosis de padecimiento (30-26).
Juan Moreno destaca la madurez ganada por el Base Oviedo
Moreno, que llegó al equipo el pasado mes de marzo en sustitución de Daniel Bandrés, analiza el cambio experimentado por su equipo, tras la experiencia de la ida, para sacar adelante la empresa. "El partido de ida se planteó de una manera más abierta y agresiva, buscando un juego rápido. En esa osadía de querer jugar contra el filial de un equipo Asobal quisimos proponer un partido de más velocidad", apunta el técnico, que añade: "La vuelta quizás requería un planteamiento más conservador, más recatado y serio. Las consignas fueron esas, reducir los espacios y la ansiedad con la que se jugó el primer partido. Poco a poco se fue logrando, sobre todo conteniendo la fortaleza del equipo contrario, que venía como bloque ganador".
En resumen, apunta el entrenador del Base, "fue un partido de vuelta más recatado, con reducción de espacios y una defensa un poco más agresiva para intentar no dejar jugar a un equipo joven, alegre y técnicamente quizá mejor que nosotros".
El técnico leonés ve lógica la gran cantidad de errores cometidos a lo largo de los dos partidos del emparejamiento. "Los jugadores juegan con presión y cometen errores que realmente no se ven en un partido de liga, fallos de niños pequeños".
Una permanencia que refuerza el proyecto ovetense
Haciendo un análisis global de la permanencia, Moreno opina que "para el Base Oviedo, estar otro año seguido en la División de Honor Plata hace que los jugadores tengan una experiencia previa en esta categoría, lo que nos convertirá en un equipo más maduro para el año que viene".
Una labor de todos
A la hora de señalar a los responsables del éxito, Juan Moreno se remonta al principio de temporada: "Que el equipo haya logrado la permanencia no es solo fruto del partido de este día; es algo que empezó en julio. Es un trabajo que inició Dani Bandrés, y esos fundamentos y puntos que se consiguieron son la base en la que se sostiene el equipo después. Y eso suma a Dani, al equipo técnico (Samuel, Johan, Ricardo), al equipo directivo, al presidente, a Borja, a Juan y a la prensa con Pepe (Rionda, el expresidente), que ha estado ahí apoyando continuamente".
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la máquina de café italiano espresso más barata del mercado: por solo 24,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de cuandos de acero inoxidable más barato del mercado todo por solo 5,99 euros
- El único hotel 'gran lujo' del norte de España está en un pueblo asturiano de 35 habitantes y atrae desde estrellas de Hollywood a jeques: 'Vendemos la sencillez del campo a clientes de alto nivel
- Multado con 200 euros por usa la baliza v16 pero no tener la botella obligatoria a mano: la Guardia Civil vigila los maleteros
- Rajan en el estómago con un cúter a un joven en Gijón: 'Habían quedado para arreglar las cosas
- Luto en Avilés por la muerte repentina de Manu Menéndez, hijo de Manolo Egocheaga
- Multas de 200 euros en el interior del coche pese a detenerse en un semáforo en rojo y arrancar cuando se pone en verde: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Grave suceso en Luanco: un italiano 'fuera de sí' trata de agredir a una patrulla de la Policía Local y cae desplomado en parada cardiaca