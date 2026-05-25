El Oviedo Roller logra el ascenso y contará con una nueva cancha prevista para 2027

El salón de recepciones del Ayuntamiento de Oviedo acogió este lunes un acto de reconocimiento al Oviedo Roller tras lograr el ascenso a la OK Plata de hockey sobre patines, un éxito deportivo que el alcalde, Alfredo Canteli, calificó como “fruto de mucho esfuerzo”.

Oviedo impulsa una nueva cancha de hockey para 2027

Durante la recepción, el regidor ovetense mostró su satisfacción por el logro conseguido por el club y animó a la entidad a seguir creciendo en los próximos años. Canteli destacó además la futura construcción de la nueva cancha de hockey, prevista para finales del verano de 2027, que definió como “una cancha muy moderna y con muchas cosas”. El alcalde recordó además que esta infraestructura ya había sido prometida antes del ascenso y bromeó asegurando que “eso se llama ser visionario”.

“Hay que agradeceros el esfuerzo” y “hay que mirar por ser mejores que los demás”, señaló Canteli durante un acto en el que el Ayuntamiento entregó al club una placa conmemorativa. Como respuesta, el Oviedo Roller obsequió al consistorio con una camiseta firmada por todos los jugadores de la plantilla.

El club confía en mantener el bloque para competir en OK Plata

Por su parte, Miguel Navajas, director deportivo del club, quiso agradecer el apoyo institucional recibido por parte del Ayuntamiento, al que definió como “nuestro principal patrocinador”. Navajas recordó que el equipo afrontaba esta temporada con el objetivo claro de regresar a la categoría tras el descenso del pasado año y destacó la continuidad del bloque deportivo.

“Teníamos muchas esperanzas en este ascenso”, afirmó el dirigente, quien subrayó que el equipo está formado íntegramente por jugadores ovetenses. “Todos han pasado por la cantera del Roller”, explicó. El ascenso se certificó hace tres semanas en Bilbao tras vencer al Urdaneta, y el club espera mantener “prácticamente al 95%” de la plantilla para afrontar el nuevo reto en OK Plata.

Navajas reconoció también la dificultad de la categoría, con numerosos desplazamientos a Cataluña y rivales semiprofesionales, aunque insistió en que la prioridad será “mantener a estos chavales que se lo merecen”. El club estudiará además posibles mejoras presupuestarias para competir con mayores garantías.

Canteli añadió que “hay que mirar lo positivo, aquellos que ascendieron, las Lobas, estos chicos… que sigan creciendo, que sigan siendo buenos, que se preparen y que hagan deporte”, afirmó. “El objetivo es fundamentalmente apoyarlos”, añadió.

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Antes de la recepción oficial con los jugadores, directivo y entrenador del club mantuvieron una reunión con el alcalde y con Conchita Méndez, concejala de deportes para presentar los avances de la futura cancha de hockey.