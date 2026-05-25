Pablo Carreño arranca fuerte en Roland Garros y tumba al número doce del mundo
El tenista gijonés vence con autoridad a Jiri Lehecka en tres sets y espera rival en la segunda ronda del Grand Slam galo
Pablo Carreño dio una de las primeras sorpresas en esta nueva edición del Roland Garros. El tenista gijonés, número 89 del ranking ATP, se impuso con autoridad al checo Jiri Lehecka, doce del mundo, en un duelo que dominó desde el inicio y que se llevó por 6-3, 7-6 (3) y 6-3. El encuentro, que rozó las dos horas de duración, estuvo muy condicionado por las altas temperaturas en París este mediodía. Sobre la pista seis de la capital gala se llegaron a alcanzar los 32 grados y, en ese infierno, Carreño logró dar un golpe encima de la mesa.
El tenista checo llegaba con ciertas expectativas a este Grand Slam, pero no pudo contener al gijonés. Carreño se hizo fuerte desde su saque y logró imponerse en la primera manga (6-3). El momento de mayor igualdad llegó en el segundo set, donde el asturiano, pese a tener ventaja, se la tuvo que jugar en el tie break, donde también salió victorioso. Siempre un paso por delante, el gijonés no titubeó en la tercera manga y la cerró de nuevo por 6-3 para llevarse un triunfo de mucho prestigio por debajo de las dos horas de encuentro.
Esta es la decimotercera participación en Roland Garros para un Carreño que, a sus 34 años, ya espera rival en la segunda ronda. El encuentro está previsto para el miércoles y su rival saldrá del enfrentamiento entre el local Terence Atmane y Yhanasi Kokkinakis, ambos con peor ranking que Lehecka.
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