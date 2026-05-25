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¿Quieres ver al Alimerka Oviedo Baloncesto en la Final Four de La Coruña? Entradas, precios y formas de conseguirlas

El conjunto carbayón dispone de 1.720 abonos que incluyen los partidos de semifinales y final que se celebrarán en la ciudad gallega el 6 y 7 de junio

El Alimerka Oviedo Baloncesto se impone al Inveready Gipuzkoa en una noche para la historia y luchará por el ascenso a la ACB

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Javi Viso

Javi Viso

Tras conseguir por primera vez en su historia disputar la Final Four para ascender a la ACB, la afición del Alimerka Oviedo Baloncesto ya sabe cómo puede conseguir una entrada para ver al cuadro carbayón en el Coliseum de A Coruña, donde se disputarán las semifinales y final el fin de semana del 6 y 7 de junio. De cara a esa importante cita, el OCB cuenta con 1.720 abonos distribuidos en diferentes precios y ubicaciones para ver todos duelos. 

Este abono, de venta preferente, incluye las dos semifinales y la final, independientemente de si los ovetenses llegan a ella o no. Los precios oscilan desde los 30 euros en las zonas más escoradas del pabellón hasta los 180 en las partes más privilegiadas cerca de la pista. Todas ellas tendrán un recargo de 3,50 euros en concepto de gastos de gestión de la plataforma de ticketing de la FEB.

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Todos aquellos que deseen adquirir estos abonos en la zona asignada para el Oviedo Baloncesto tendrán que hacer la compra a través de la plataforma de ticketing de la FEB, aunque por ahora aún no están disponibles. Desde el club aseguran que “informaremos a la mayor brevedad posible”. Además, desde la entidad también se trabaja para organizar un viaje que haga más sencillo el desplazamiento a sus aficionados. 

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