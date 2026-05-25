Siguen las alegrías en el Lobas Oviedo Balonmano Femenino: tras subir el primer equipo, el filial asciende a Plata
Todo son alegrías para el Lobas Global Atac Oviedo en las últimas semanas. Tras el ascenso del primer equipo a la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría femenina del balonmano español, ayer se confirmó que el filial, que jugaba en categoría territorial, asciende a División de Honor Plata. El equipo entrenado por Celia Rojo, capitana del primer equipo, ganó los tres partidos de la fase disputada en Vigo: al Zasvisión Laguna castellano-leonés (22-30), al local CdeC Lavadores Vigo (24-25) y al Coslada, en un partido en el que fue de menos a más (22-25) y en el que tuvo que soportar de nuevo la presión ambiental, ya que el público vigués iba con las madrileñas para seguir teniendo opciones de ascenso.
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