Tres asturianos "convocados" por la selección en el anuncio de la lista de Luis de la Fuente para el Mundial

Cuando Luis de la Fuente empezó a desgranar la lista de convocados para el Mundial, media España estaba pendiente de una pantalla. Pero esta vez no era el seleccionador quien pronunciaba los nombres. Cocineros, ganaderos, científicos, mineros y trabajadores de distintos rincones del país fueron poniendo voz a la convocatoria en un vídeo que terminó convirtiéndose en uno de los grandes aciertos de la presentación. Y entre todos ellos, tres asturianos se colaron en la lista más viral del día.

El papel de Nacho Manzano y Sonia Rubén

Uno de ellos fue el chef Nacho Manzano, que grabó su intervención en Casa Marcial y que, curiosamente, todavía no había visto el vídeo horas después de hacerse público. “Me propusieron participar y no hubo nada que pensar, es algo guapo”, contaba entre risas. El cocinero explicó que grabó varios nombres del centro del campo de la selección: “Dije a Rodri, Fabián, Zubimendi, Pedri, Fermín y Dani Olmo”. Luego, desde producción, eligieron cuál aparecería finalmente en el montaje.

Nacho Manzano / LNE

La conexión asturiana detrás de todo tuvo mucho que ver. Los tres protagonistas coinciden en que uno de los productores del vídeo es asturiano y quiso contar con gente cercana y representativa de distintas profesiones. Ahí apareció también Sonia Rubén, ganadera de La Salgar, que terminó siendo una de las imágenes más reconocibles del anuncio, rodeada de vacas y paisaje rural asturiano.

“Me llamó y yo le dije que no, que soy muy nerviosa”, reconocía divertida. Pero acabó aceptando y hoy ya le llueven los comentarios. “Ya me dicen: ‘eres mundial’”, contaba entre carcajadas después de comprobar cómo familiares y vecinos empezaban a reconocerla.

Aunque finalmente no llegó a decir ningún futbolista en el montaje definitivo, Sonia asegura que la experiencia mereció completamente la pena. “Espero que traiga suerte y que seamos campeones”, deseaba desde su pequeña ganadería, donde trabaja con una veintena de animales.

Sonia Rubén en el video / LNE

Abel Ergo, la ciencia asturiana en la convocatoria

El tercer protagonista fue Abel Ergo, de la clínica Ergo de reproducción asistida en Gijón, que sí tuvo doble presencia futbolística: pronunció los nombres de Grimaldo y Marcos Llorente mientras las cámaras grababan el trabajo del laboratorio entre embriones congelados, nitrógeno líquido y criobiología. Un escenario tan futurista que, según cuenta, fascinó al equipo de producción.

“La ilusión fue muchísima”, explicaba. “Cuando me vi nombrar a los dos futbolistas fue como si me hubieran convocado a mí”. Y fiel a su humor, añadía otra petición: “Espero ahora, como cuando toca el gordo, que los jugadores me den algo. A ver si Marcos Llorente me manda un bronceador”.

Abel Ergo / LNE

Ergo desveló además que el rodaje se alargó durante toda la mañana y que las cámaras prácticamente no querían salir del laboratorio. “Les encantó todo el mundo de la criobiología. Tenemos una clínica muy galáctica y visualmente quedó muy bien”, señalaba.

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Mientras España discutía si faltaba alguien en la convocatoria o si sobraba otro, Asturias ya tenía claros sus tres fichajes para el vídeo del verano: un chef con estrellas Michelin, una ganadera convertida en fenómeno viral y un científico que acabó viviendo la lista como si fuera un delantero esperando la llamada definitiva de Luis de la Fuente.