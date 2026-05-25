Tres asturianos "convocados" por la selección en el anuncio de la lista de Luis de la Fuente para el Mundial
Nacho Manzano, Sonia Rubén y Abel Ergo ponen acento regional a la presentación más comentada de la selección española. “Me propusieron participar y no hubo nada que pensar, es algo guapo”, dice Nacho Manzano
Cuando Luis de la Fuente empezó a desgranar la lista de convocados para el Mundial, media España estaba pendiente de una pantalla. Pero esta vez no era el seleccionador quien pronunciaba los nombres. Cocineros, ganaderos, científicos, mineros y trabajadores de distintos rincones del país fueron poniendo voz a la convocatoria en un vídeo que terminó convirtiéndose en uno de los grandes aciertos de la presentación. Y entre todos ellos, tres asturianos se colaron en la lista más viral del día.
El papel de Nacho Manzano y Sonia Rubén
Uno de ellos fue el chef Nacho Manzano, que grabó su intervención en Casa Marcial y que, curiosamente, todavía no había visto el vídeo horas después de hacerse público. “Me propusieron participar y no hubo nada que pensar, es algo guapo”, contaba entre risas. El cocinero explicó que grabó varios nombres del centro del campo de la selección: “Dije a Rodri, Fabián, Zubimendi, Pedri, Fermín y Dani Olmo”. Luego, desde producción, eligieron cuál aparecería finalmente en el montaje.
La conexión asturiana detrás de todo tuvo mucho que ver. Los tres protagonistas coinciden en que uno de los productores del vídeo es asturiano y quiso contar con gente cercana y representativa de distintas profesiones. Ahí apareció también Sonia Rubén, ganadera de La Salgar, que terminó siendo una de las imágenes más reconocibles del anuncio, rodeada de vacas y paisaje rural asturiano.
“Me llamó y yo le dije que no, que soy muy nerviosa”, reconocía divertida. Pero acabó aceptando y hoy ya le llueven los comentarios. “Ya me dicen: ‘eres mundial’”, contaba entre carcajadas después de comprobar cómo familiares y vecinos empezaban a reconocerla.
Aunque finalmente no llegó a decir ningún futbolista en el montaje definitivo, Sonia asegura que la experiencia mereció completamente la pena. “Espero que traiga suerte y que seamos campeones”, deseaba desde su pequeña ganadería, donde trabaja con una veintena de animales.
Abel Ergo, la ciencia asturiana en la convocatoria
El tercer protagonista fue Abel Ergo, de la clínica Ergo de reproducción asistida en Gijón, que sí tuvo doble presencia futbolística: pronunció los nombres de Grimaldo y Marcos Llorente mientras las cámaras grababan el trabajo del laboratorio entre embriones congelados, nitrógeno líquido y criobiología. Un escenario tan futurista que, según cuenta, fascinó al equipo de producción.
“La ilusión fue muchísima”, explicaba. “Cuando me vi nombrar a los dos futbolistas fue como si me hubieran convocado a mí”. Y fiel a su humor, añadía otra petición: “Espero ahora, como cuando toca el gordo, que los jugadores me den algo. A ver si Marcos Llorente me manda un bronceador”.
Ergo desveló además que el rodaje se alargó durante toda la mañana y que las cámaras prácticamente no querían salir del laboratorio. “Les encantó todo el mundo de la criobiología. Tenemos una clínica muy galáctica y visualmente quedó muy bien”, señalaba.
Mientras España discutía si faltaba alguien en la convocatoria o si sobraba otro, Asturias ya tenía claros sus tres fichajes para el vídeo del verano: un chef con estrellas Michelin, una ganadera convertida en fenómeno viral y un científico que acabó viviendo la lista como si fuera un delantero esperando la llamada definitiva de Luis de la Fuente.
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