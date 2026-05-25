El Villa de Mieres asciende a Tercera FEB al ganar al Costa Norte (64-61)
El Asturiana de Reparaciones Baloncesto Villa de Mieres 2012-Uniovi se impuso por 64-61 al Agencia Asturias Costa Norte en la final de Primera Nacional y asciende a Tercera FEB, categoría en la que se encontrará en el grupo A-B con el Universidad y con el Círculo Gijón. El equipo mierense se impuso en una disputada final al conjunto gijonés del Costa Norte en el polideportivo Mieres Sur, donde se vivió un gran ambiente de baloncesto durante toda la Fina a 4 que se disputó allí este pasado fin de semana. El Villa de Mieres acabó celebrando junto a todos sus aficionados una victoria que les coloca en el cuarto escalón del baloncesto nacional. En el partido por el tercer y cuarto puesto, el Grupo se impuso por un contundente 79-118 al Alimerka Oviedo.
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