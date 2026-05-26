Leo Cardeli, convocado con la Selección Española juvenil de balonmano playa para preparar el Europeo de Zagreb
El jugador del Grupo Covadonga y del BMP Villa de Gijón, Leo Cardeli, ha sido convocado por la Selección Española juvenil de balonmano playa para participar en una concentración preparatoria de cara a los próximos compromisos internacionales del combinado nacional, entre ellos el Europeo de Zagreb que se disputará este verano.
El joven jugador estará presente en las sesiones de entrenamiento organizadas por la Federación Española del 13 al 19 de junio en las instalaciones de La Molina (Málaga), una cita clave para definir la lista definitiva del equipo nacional juvenil.
La convocatoria de Leo Cardeli supone un nuevo reconocimiento al crecimiento del balonmano playa asturiano, especialmente tras el buen trabajo desarrollado en clubes como el Grupo Covadonga y el BMP Villa de Gijón.
La presencia del luanquín en la dinámica de la selección masculina se suma además a las recientes convocatorias de las jugadoras asturianas Martina Franco y Paula Fernández, ambas llamadas por la Selección Española juvenil femenina de balonmano playa.
La concentración de Málaga servirá para preparar el próximo Campeonato de Europa juvenil de balonmano playa, que se celebrará en Zagreb y reunirá a algunas de las principales promesas continentales de este deporte.
La llamada de Leo Cardeli refuerza además la proyección nacional de los jugadores asturianos y el crecimiento competitivo del balonmano playa en el Principado.
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