Nuevo rumbo en el Langreo con Raúl Lozano en los despachos y Lucho Valera en el banquillo

La Unión Popular de Langreo ya tiene las dos primeras piezas importantes de su nuevo proyecto deportivo para la temporada 2026/2027 en Tercera Federación. El club ha incorporado a Raúl Lozano como director deportivo y a Lucho Valera como nuevo entrenador, dos movimientos con los que comienza a perfilar la planificación del próximo curso.

Raúl Lozano liderará la planificación deportiva

Raúl Lozano Marcos asumirá la responsabilidad de confeccionar la plantilla langreana. El salmantino cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol profesional, tanto sobre el terreno de juego como en los despachos. Como futbolista disputó 190 encuentros en Segunda División y llegó a estrenarse en Primera con la UD Salamanca, club en el que se formó. También defendió las camisetas del Sporting de Gijón, la UD Almería, el Orihuela, el Ourense y el Guijuelo, donde puso fin a su carrera en 2009.

Tras colgar las botas, Lozano inició una nueva etapa en la estructura deportiva del Sporting, primero como ojeador y más tarde como director deportivo, cargo que desempeñó entre 2012 y 2015. Posteriormente se incorporó a la UD Almería, donde también llegó a ocupar la dirección deportiva en 2017. En los últimos años había trabajado como representante de futbolistas. Ahora regresa a los despachos para liderar el área deportiva del Langreo.

Lucho Valera toma las riendas del banquillo

El otro nombre propio del nuevo proyecto es el de Luis Valera Collazo, conocido futbolísticamente como Lucho Valera. El técnico avilesino llega procedente de L’Entregu, donde ha dirigido durante las dos últimas temporadas, y firma con el Langreo hasta junio de 2027.

Valera cuenta con experiencia en la categoría y conoce bien el fútbol asturiano. Comenzó su trayectoria en los banquillos en el Bosco y posteriormente pasó por las canteras del Real Avilés Industrial y del Llano 2000. En el Avilés Stadium permaneció tres temporadas y logró el ascenso a Tercera División en 2020. Después dirigió al Praviano, con el que disputó una fase de ascenso a Segunda Federación, antes de hacerse cargo de L’Entregu en el verano de 2024.

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Con Lozano al frente de la dirección deportiva y Valera en el banquillo, el Langreo abre una nueva etapa con el objetivo de construir un equipo competitivo para su regreso a Tercera Federación.