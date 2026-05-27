El ascenso del Lobas Oviedo a la élite, en serio riesgo por falta de patrocinadores: "El tiempo aprieta"
El equipo ovetense necesita cubrir un presupuesto de 500.000 euros para competir en la Liga Guerreras Iberdrola del balonmano, con el 15 de junio como fecha límite para la inscripción
El Lobas Global Atac Oviedo consiguió hace unas fechas subir a la Liga Guerreras Iberdrola, la élite femenina del balonmano español, un extraordinario éxito que está en riesgo por los requisitos económicos para competir a ese nivel. Teniendo en cuenta las exigencias normativas, que obligan a hacer contratos a jornada completa a las jugadoras, y el crecimiento del capítulo de viajes, el club calcula que deberá hacer frente la próxima temporada a un presupuesto que ronda los 500.000 euros. Debe confirmarlo, además, en tiempo récord, pues el plazo para inscribirse en la máxima categoría finaliza el 15 de junio. "La situación no es nada positiva a día de hoy, y si no se produce un giro radical en los próximos días el club se verá obligado a renunciar al ascenso", apunta el club.
La entidad explica que el apartado institucional está cubierto: tanto el Ayuntamiento de Oviedo como el Principado de Asturias comprometieron su apoyo a la nueva aventura del Lobas Oviedo en la élite. Sin embargo, pocos contactos con empresas privadas están fructificando. "Ahora mismo el patrocinio privado con el que contaría el Lobas Global Atac Oviedo de cara a la próxima campaña está incluso muy lejos del que tuvo el club en la temporada 2023-2024 (que también jugó en la Liga Guerreras), haciendo absolutamente inviable el reto de jugar en la máxima categoría. Y el tiempo aprieta cada vez más, puesto que el plazo de inscripción finaliza el 15 de junio", señala la entidad.
El escrito del Lobas Oviedo termina haciendo un llamamiento de apoyo: "El Lobas Global Atac Oviedo solicita la ayuda de las instituciones y del sector empresarial de la región para darle la vuelta a la situación, que amenaza con tirar por la borda un gran éxito deportivo que ha puesto en valor el balonmano y el deporte femenino asturiano. Además el club ha abierto una campaña de crowfunding en la plataforma GoFundMe, donde cualquier aficionado puede aportar su granito de arena donando la cantidad que desee en el enlace https://gofund.me/f6db94031.
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