El fútbol femenino asturiano se rinde a Alexia Putellas tras dejar el Barça: "Sin ella, no estaríamos donde estamos"

La marcha de Alexia Putellas del Barça sigue generando reacciones en el fútbol femenino. Una de las primeras en pronunciarse ha sido la exseleccionadora española, la sierense Montse Tomé, que ha querido despedir a la doble ganadora del Balón de Oro con un mensaje cargado de admiración y reconocimiento a su trayectoria. "Alexia es una leyenda del Barça y del fútbol español. Una jugadora con una mentalidad de élite y con unas cualidades innatas para este deporte. Con su esfuerzo ha conseguido que se evolucione mucho en nuestro deporte y su despedida es propia de una jugadora a la altura del nivel que tiene. Le deseo lo mejor", aseguró Tomé a LA NUEVA ESPAÑA.

Las palabras de la exseleccionadora llegan después de la confirmación oficial de la salida de Alexia del Barça, una noticia que sacude al fútbol femenino español. La capitana azulgrana pone punto y final a su historia de amor con el club de su vida, en el que ha estado desde 2012 y al que ha llevado de la mano hasta convertirlo en el equipo de referencia mundial. A partir de la próxima temporada, Alexia Putellas ya no vestirá los colores del Barça, una imagen difícil de asimilar tanto para los aficionados del conjunto culé como para el oviedismo del fútbol femenino, que la identifica desde hace años como la gran bandera del deporte en España.

El fútbol asturiano y femenino, unánime con Alexia

Las reacciones a la marcha de Alexia se han ido sucediendo desde distintos puntos del fútbol femenino asturiano. La exjugadora del Real Oviedo y de la cantera de la selección española, Laurina, recientemente retirada, fue una de las primeras en pronunciarse. "Creo que sin ella el fútbol femenino no estaría a día de hoy donde está. Ha sido una de las pioneras en abrirnos camino durante estos últimos años y un espejo en el que mirarse, un referente para muchas generaciones". La luanquina añadió, además, una reflexión sobre el momento elegido por la futbolista catalana para dar el paso: "Nadie mejor que uno mismo sabe cuándo las etapas se tienen que acabar. Ha sido maravilloso poder disfrutarla en nuestra liga. Lo que venga seguro que será bueno y seguirá abriendo muchas puertas como ha hecho hasta ahora".

En la misma línea se pronunció Nuri Cueto, capitana del Sporting, que destacó el papel de Alexia como modelo a seguir para las generaciones presentes y futuras. "El fútbol español tiene que estar muy agradecido con Alexia por ser referente y modelo a seguir. Seguirá siendo ejemplo allá donde vaya, porque ella es un antes y un después en la historia del Barça y del fútbol femenino".

Daniela González, capitana del Avilés, confesó haber crecido como seguidora de Alexia desde niña. "Recuerdo que el Oviedo Moderno jugaba contra el Barça en el Díaz Vega y yo iba a verlo. Esperaba a que acabase el partido para saltar y sacarme una foto con ella. Tengo una foto con ella a los 12 años. Me da pena, porque era poder seguir viéndola cerca, pero si existe un momento concreto para irse del Barça, al final es ella quien puede tomar esa decisión", explicó. La capitana avilesina reflexiona sobre la dimensión de la futbolista catalana: "Después de conseguirlo todo varias veces, es un ejemplo y un referente no solo como deportista, sino como mujer. A medida que han pasado los años ha ido consiguiendo cosas y luchando. No se las pusieron nada fáciles ni a ella ni a sus compañeras cuando empezaron, y tiraron abajo todas las puertas que había. Me parece una figura súper importante para el fútbol español y para una institución como el Barça".

González quiso recalcar también el legado histórico de la jugadora: "Será contada a todos nuestros hijos e hijas. Va a ser recordada en España y en todos los sitios. Hoy veía la foto con 38 títulos y me parece que muy pocos deportistas lo han conseguido, hombres o mujeres. Es una leyenda del fútbol español. Para todas las mujeres que hemos crecido intentando jugar al fútbol y buscando referentes, ella ha sido sin duda, y será, la número uno".

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Por último, María Suárez, miembro de la Junta Directiva de la RFEF, indicó que "es la despedida de un referente que ha escrito la historia del fútbol femenino. Ha marcado un antes y un después en el fútbol femenino del país. Es un referente mundial".