Del legado de Villa y Cazorla al vacío actual: Asturias desaparece de la Roja

Asturias volverá a ver un Mundial sin un futbolista de la tierra en la convocatoria de España. La lista de Luis de la Fuente para la cita del mes que viene confirma una tendencia que ya no puede leerse como una anécdota: desde Brasil 2014, cuando David Villa, Santi Cazorla y Juan Mata formaron parte del grupo mundialista, la selección no ha vuelto a tener representación asturiana entre los elegidos para una Copa del Mundo. La última aparición de un asturiano en la absoluta fue la de Manu García, titular en el amistoso ante Lituania del 8 de junio de 2021 en aquel partido en el que la sub-21 sustituyó al equipo senior por el covid.

Una ausencia que rompe una tradición histórica

El dato duele más por contraste. Asturias se acostumbró durante décadas a verse reflejada en la Roja. Quini, Uría, Joaquín Alonso, Abelardo, Luis Enrique, César, Villa, Cazorla o Mata formaron parte, en distintos momentos, de una relación histórica entre el fútbol asturiano y la selección. Según el recuento de la Real Federación de Fútbol del Principado, 41 jugadores asturianos han defendido la camiseta de España en la absoluta; el primero fue Manuel Meana, en 1921, y el más importante en números sigue siendo David Villa, máximo goleador histórico de la selección con 59 tantos en 98 partidos.

Joaquín Alonso, internacional con España y mundialista en 1982, pone la primera explicación en el calendario natural del fútbol: las generaciones. "Hay jugadores, algunos en Primera, pero para entrar en una selección nacional cada vez es más complicado". El exjugador del Sporting recuerda, además, que la exigencia ya no se mide solo en clave territorial: "Hay que fijarse en que ni siquiera hay jugadores del Madrid". La lista de De la Fuente ha llamado la atención también por esa ausencia inédita de futbolistas del Real Madrid y por el fuerte peso del Barcelona, con una convocatoria que confirma una renovación profunda respecto a ciclos anteriores.

Para Joaquín, el fútbol se ha abierto tanto que entrar en la absoluta exige algo más que jugar en Primera. "El fútbol se abrió mucho también al extranjero, a equipos importantes", explica. Y ahí sitúa una de las claves del caso asturiano: cada vez hay más focos donde mirar y más competencia para acceder a la élite.

Joaquín Alonso disputó 18 partidos con España y formó parte de la selección en el Mundial de 1982. En aquella época, el Sporting tenía una presencia natural en primera línea y en la selección. Joaquín recuerda que en el Mundial de España había tres jugadores rojiblancos en la concentración: "Allí estábamos tres jugadores del Sporting. Estaba Maceda, estaba Jiménez y estaba yo". Su relato sirve también para explicar la tensión que rodea una convocatoria mundialista. "La primera lista es complicada", cuenta. En 1982, la convocatoria inicial tenía 22 jugadores, pero solo dos porteros, y todos sabían que debía llegar un tercero. "Todos sabíamos que sobraba un jugador. La primera sensación que tuvimos en La Molina fue que era difícil ser elegido".

La cantera, señalada en el debate sobre el futuro

Abelardo Fernández, otro de los grandes internacionales asturianos, es más directo en el diagnóstico actual. "Es que hay poco seleccionable", afirma. El exdefensa del Sporting y del Barcelona, 54 veces internacional, disputó dos Mundiales y dos Eurocopas con la absoluta, además de formar parte de la generación olímpica de Barcelona 1992.

El Pitu no discute la lista de De la Fuente. Al contrario: "Creo que en general Luis de la Fuente ha acertado totalmente en los convocados". Y va más allá: "La selección es favorita para conseguir el título por los jugadores que tenemos y por el estilo de juego que hace España". Pero al mirar a Asturias, su lectura es clara: "Hay pocos jugadores ahora en Primera División". Abelardo cita algunos nombres del presente, Cazorla o Pedro Díaz, pero insiste en que la base del problema está en el volumen: "Hay poco seleccionable y eso tendrá que ver un poco también con el trabajo de la cantera de los equipos".

Ahí introduce una reflexión que apunta directamente al futuro del fútbol asturiano. "Creo que en ese aspecto tienen que mejorar", sostiene. "Hablo del Sporting, que evidentemente ahora han cambiado, ha entrado Emilio Gutiérrez, que creo que es una persona súper válida, pero en el trabajo de cantera hay que dejar tiempo. No es de la noche a la mañana".

Carlos Muñoz, que no es asturiano de nacimiento pero sí uno de los grandes símbolos del Real Oviedo que llegaron a la selección, y Ricardo Bango, gijonés e internacional con España en los noventa, aportan otro matiz. Ninguno cree que el problema sea una falta de talento en Asturias. "No creo que la cantera asturiana sea floja, creo que tenemos calidad, pero estamos hablando de una selección donde hay cientos de jugadores", sostiene Muñoz. Bango apunta en la misma dirección: "Vienen rachas y generaciones, es muy difícil conseguir una generación de doce jugadores". Para él, la ausencia actual se explica sobre todo por "las generaciones", aunque está convencido de que a Asturias "le llegará otra buena racha".

Los dos coinciden también en que la lista de Luis de la Fuente se entiende mejor desde la confianza que el seleccionador ha construido con un grupo al que conoce desde las categorías inferiores. "De la Fuente ha conseguido todo lo que ha conseguido con una serie de jugadores desde la sub-21", explica Muñoz. Bango subraya "la cercanía y el seguimiento que De la Fuente tiene con los chicos de su lista". Aun así, desde el presente del Oviedo, Muñoz deja una reflexión sobre el valor de la experiencia: "Personalmente, creo que Santi Cazorla sería muy bueno en el vestuario".

Asturias venía de una secuencia difícil de repetir. Villa fue campeón de Europa, campeón del mundo y máximo goleador histórico de España. Cazorla ganó dos Eurocopas y acumuló 81 internacionalidades. Mata, aunque nacido en Burgos, forma parte de esa memoria asturiana por crianza, formación y pertenencia futbolística. Los tres cerraron un ciclo de presencia en la élite que no ha tenido continuidad mundialista. El último asturiano que se asomó a la absoluta fue Manu García, en su debut ante Lituania en un amistoso, el 8 de junio de 2021 y por una situación excepcional, ya que el positivo en covid de Sergio Busquets obligó a confinar a la primera plantilla de Luis Enrique.

Pero si no hay acento asturiano en la lista de jugadores, sí lo hay en el corazón del cuerpo técnico. Y Joaquín Alonso pide no pasarlo por alto. Juanjo González Argüelles, gijonés, es desde febrero de 2025 el segundo entrenador de la selección absoluta masculina. Y el doctor de la Roja es Óscar Celada.

Joaquín le da a esa presencia un valor especial. "Juanjo, vamos, un crack", dice. "Él es la selección absoluta. Es un tío con muchos conocimientos, que vivió ya muchos puestos importantes dentro de la estructura de un equipo de fútbol". Y remata con una frase que cambia el enfoque de todo: "Hay que considerarlo. Nosotros estamos muy bien representados". Asturias no tendrá futbolistas en el Mundial, pero sí tendrá una voz en el banquillo.

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Asturias se queda otra vez sin mundialistas. Pero no necesariamente sin camino. En el recuerdo están Villa, Cazorla, Mata, Luis Enrique, Abelardo, Joaquín, Quini o Uría. En el presente está Juanjo González, segundo entrenador de la absoluta. Entrar en la Roja se ha convertido en una frontera difícil de cruzar. El Principado tendrá que volver a construir desde abajo para que algún día deje de ser noticia que no haya ningún asturiano en la lista.