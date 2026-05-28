La marcha cicloturista La Cubilla, este sábado 30 de mayo con 400 participantes
Roberto Menéndez Mateos
Pola de Lena
Cerca de 400 ciclistas tomarán salida en Pola de Lena el sábado, hacia las 8.30 de la mañana, de la Cicloturista La Cubilla para disfrutar pedaleando del carismático recorrido entre las dos cuencas mineras, pasando por las poblaciones de Mieres y Sama de Langreo. El principal atractivo de la prueba, un paisaje y entorno inigualable, con los dos primeros puertos de montaña Santo Emiliano y La Mozqueta, para finalizar en el Parque Natural de las Ubiñas La Mesa con 28 km de puerto excepcional para el cicloturismo, La Cubilla.
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