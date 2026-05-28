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Miércoles sin salmones capturados en los ríos asturianos

La del miércoles fue una jornada sin capturas en los ríos asturianos, en una tónica de ausencia de salmones que se viene manteniendo desde que se abrió la campaña del salmón el pasado 18 de abril. El Narcea lidera la clasificación del año con un pobre balance de 8 salmones en cinco semanas.

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