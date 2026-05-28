Reconocimiento a las Lobas mientras buscan dinero para la élite: la selección universitaria llama a una de sus jugadoras

Mientras se afana en conseguir en tiempo récord los recursos económicos para competir en la Liga Guerreras Iberdrola, la élite femenina del balonmano español, el Lobas Global Atac Oviedo ha visto recompensado su trabajo de formación de jugadoras con la convocatoria de la portera Aida Fernández para la selección. La jugadora azul, citada por el seleccionador español, Joseba Rodríguez, acudirá al Mundial universitario que se celebrará en Francia a finales del mes de junio. Aida deberá presentarse el 17 de junio en Madrid para realizar los entrenamientos en Azuqueca de Henares (Gualadajara) antes del desplazamiento a Burdeos. La primera fase medirá al combinado español con los de Chequia, Alemania y Brasil, con la ilusión de alcanzar la final del 27 de junio.

El equipo español universitario contará con otra asturiana. Será la extremo ovetense Isi Fernández Agustí, canterana de las Lobas y actualmente en las filas del Replasa Beti Onak navarro. Además, el seleccionador ha citado a la exjugadora azul Emma Fanjul, que juega con el Uneatlántico Pereda. La sierense Aida Fernández no será la única experiencia de una "loba" en el Mundial universitario: en 2016 fue convocada Irene Espínola y en 2024 fueron citadas Inés Suárez y Elena Martínez. Todas ellas lograron la medalla de oro. No tuvo la misma suerte otra canterana del club ovetense, Aida Palicio, que también participó en la competición.

La principal preocupación del Lobas Oviedo ahora mismo es poder amarrar un presupuesto cercano a los 500.000 euros, más del doble del que tenía la pasada campaña, para inscribirse en la Liga Guerreras Iberdrola, categoría a la que ascendió hace unas semanas de forma brillante y tras una temporada llena de complicaciones. A pesar de que tanto el Ayuntamiento de Oviedo como el Principado de Asturias se comprometieron a apoyar la nueva aventura en la élite de las Lobas, la entidad señaló hace pocos días que tenía menos apoyos privados que en su última participación en la División de Honor, en 2023 y que, salvo giro radical de la situación, se vería obligado a renunciar el ascenso. La inscripción en la Liga Guerreras Iberdrola finaliza el día 15 de junio.