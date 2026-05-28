Las selecciones cadetes asturianas de balonmano playa se entrenan en Mareo

Las selecciones territoriales que participarán en el Campeonato de España de balonmano playa a finales de junio en Calella de Mar realizarán su preparación en Mareo. La Federación de Balonmano del Principado de Asturias y el Sporting han sellado un acuerdo que permitirá a los equipos regionales afinar su puesta a punto en el campo de arena de las instalaciones rojiblancas. El presidente de la territorial balonmanística, Juan Arribas, agradece al club de fútbol "brindarnos generosamente estas fabulosas instalaciones para preparar en buenas condiciones los nacionales". En Mareo entrenarán los equipos cadetes, masculino y femenino, mientras que las selecciones juveniles e infantiles se ejercitan en las playas del Arbeyal y de Luanco.