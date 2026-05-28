Un tiroteo en el Coliseum: Alimerka Oviedo y Estudiantes afinan sus triples antes de la semifinal por el ascenso a la ACB

Si la utilización masiva del lanzamiento de tres puntos es la marca que distingue al baloncesto actual, Alimerka Oviedo y Movistar Estudiantes, los dos equipos que se miden en la segunda semifinal de la Final Four por el ascenso a la ACB (sábado 6 de junio, Coliseum de La Coruña, 20.15 horas) están a la última. El equipo asturiano, convencido de la idea de baloncesto rápido y de mucho tiro exterior de su entrenador, Javi Rodríguez, terminó la liga regular como el equipo de Primera FEB que más lo intentó desde más allá de 6,75.

Por su parte, el Estudiantes de Toni Ten, que reclutó para esta temporada a excelentes francotiradores, viene de un play-off temible ante el HLA Alicante. En el partido celebrado en el Centro de Tecnificación alicantino, de hecho, el equipo madrileño pulverizó el récord de triples en las competiciones españolas de máximo nivel. Nada menos que 27 canastas de tres puntos convirtió el Estu (81 puntos desde la línea exterior) en 51 intentos, una cifra espeluznante.

Llegado el play-off de cuartos de final, ambos semifinalistas afinaron su puntería. El Estudiantes despachó al Alicante en tres partidos en los que lució un gran 43,5 por ciento de eficacia en los triples (50 de 115 en la serie), mientras que el Alimerka Oviedo, que también derrotó en tres partidos al Gipuzkoa, mejoró sensiblemente su porcentaje. Si los 32 partidos de la fase regular los rubricó con un modesto 33 por ciento, la cifra subió hasta el 41,5 por ciento en los cuartos de final (34 de 82). Una mejora en la que tiene mucho que ver el estadounidense Calvin Hermanson, que, una vez recuperado de su lesión, muestra una muñeca caliente (3 de 5 y 4 de 7 en los dos partidos de San Sebastián y 4 de 8 en el jugado en el Palacio de los Deportes de Ventanielles). No es únicamente una cuestión de cantidad: cuando el Gipuzkoa, con una defensa repleta de conceptos zonales y de ajustes, nubló el ataque del Oviedo, Hermanson cogió el toro por los cuernos.

En cualquier caso, es probable que Toni Ten prefiera que sean otros los argumentos que se impongan en el choque ante el Alimerka Oviedo, en la que será la cuarta Final Four del Estudiantes en su quinta campaña en la segunda categoría del baloncesto español. El club madrileño ha expandido su rotación, con doce piezas en participación, y tiene muy frescos a sus dos cincos puros, Lotanna Nwogbo y Mamadou Niang, en teoría superiores a los del equipo asturiano.

Un autobús y 800 abonos

El OCB, en colaboración con Autocares El Castromocho, uno de sus patrocinadores, fleta un aautobús para facilitar el desplazamiento de la afición a la Final Four. El coste del viaje es de 30 euros y puede adquirirse en la tienda online. La salida se realizará el sábado a las 9 de la mañana, para regresar tras la final del domingo. La respuesta de la afición está siendo magnífica: ya hay 800 solicitudes de abonos, habiéndose agotado las localidades de categoría 1 y de categoría 4.