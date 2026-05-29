Alejandro Cachón, con buen pie en Japón: es líder de Rally 2 tras la jornada del viernes

Alejandro Cachón completó una brillante jornada en el Rally de Japón, séptima cita del Campeonato del Mundo de Rallys (WRC). El piloto cangués terminó la etapa de este viernes como líder de Rally2, primer piloto privado y mejor clasificado entre los participantes no oficiales, además de situarse décimo en la general. Al volante del Toyota GR Yaris Rally2, Cachón aventaja en 8,3 segundos al ruso Nikolay Gryazin, que compite con un Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. El resultado supone un pleno para el asturiano, que se mantiene entre los mejores en una prueba dominada por Toyota.

La clasificación general del rally la encabeza el británico Elfyn Evans, seguido por el sueco Oliver Solberg y el francés Sébastien Ogier. Los tres pilotos defienden los colores de Toyota, marca que también ocupa la cuarta posición con Sami Pajari.

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En Japón compite asimismo otro asturiano, Andrés Blanco, copiloto de la paraguaya Andrea Lafarja. La pareja figura en la vigésima tercera posición de la general. La prueba continuará este sábado con la disputa de seis tramos más y concluirá el domingo.