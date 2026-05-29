Carreño vence a Tirante y regresa cinco años después a los octavos de final de Roland Garros
El tenista gijonés, tras superar al argentino en dos mangas apretadas, cede en la tercera y vuelve a imponerse en la cuarta (6-7, 5-7, 6-3 y 4-6) en más de tres horas y media
M. R.
Asturias tendrá un representante en octavos de final de Roland Garros después de que Pablo Carreño derrotase al argentino Thiago Tirante para regresar a esa ronda del torneo francés por primera vez en cinco años. El duelo generacional cayó del lado del veterano gijonés, que está recuperando un alto nivel de tenis tras haber superado un bache provocado por las lesiones y que acabó imponiéndose 7-6(7-0), 7-5, 3-6 y 6-4 en algo más de tres horas y media.
El español, actual 89 del mundo, ha encadenado torneos 'challenger' esta temporada para sumar puntos que le permitan entrar en los torneos importantes, en su búsqueda por volver a figurar entre los mejores a sus 34 años y dejar atrás la travesía del desierto a la que le obligaron las lesiones.
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