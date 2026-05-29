Claudia Mariño, octava en el Campeonato de Europa de gimnasia rítmica
La gijonesa, formada en el Stroke y que entrena en el CAR de León, alcanza la final en mazas en Varna tras competir también en pelota
La junior gijonesa Claudia Mariño confirmó su nivel élite en la gimnasia rítmica continental al lograr el octavo puesto en el aparato de mazas en el Campeonato de Europa que se está celebrando en la ciudad búlgara de Varna.
Octavo puesto en mazas para la gimnasta asturiana
Mariño, formada en el Club Stroke a las órdenes de Lorena Cortina y que entrena desde hace dos años en el Centro de Alto Rendimiento de León con Carolina Malchair, participó en este Europeo en pelota y en mazas dentro de un equipo junior que completaban Mónica de Juana, de Madrid, y Naiara Martínez, de la Comunidad Valenciana. Fueron novenas por equipos y las tres entraron en finales. En el caso de la asturiana, en mazas, ya que un fallo en pelota le privó de progresar en ese aparato. Una vez en la final, su actuación destiló tranquilidad y disfrute.
Alba Bautista, baza española para la final sénior
En sénior, la mejor opción de medalla del equipo español es la de Alba Bautista, que certificó su clasificación para la final de aro del domingo.
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