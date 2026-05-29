Enfermero por las mañanas y estratega por las tardes: Adri González quiere hacer buena su cuarto play-off seguido

El Caudal vuelve a mirar de reojo a la Segunda Federación. El agónico tanto de Jairo Cárcaba en Mareo permite a los mierenses disputar la final regional ante el Covadonga el próximo domingo (Hermanos Antuña, 18:30 horas). Un paso previo fundamental que acerca al cuadro caudalista a un ascenso que lleva persiguiendo durante muchos años, al igual que su entrenador. Adrián González, enfermero y técnico, acumula cuatro play-offs consecutivos y quiere que este sea el definitivo. "Conseguirlo sería una alegría inmensa para todos porque este club se merece estar en una categoría superior. Ya nos toca", admite.

El preparador ovetense alterna su trabajo con los banquillos, su otra pasión. González es enfermero en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) del HUCA. Allí se encarga de cuidar a pacientes en una situación delicada que necesitan una atención especializada. "Suelo estar con personas con problemas de neurocirugía, politraumas… estoy en una UCI polivalente", explica. Por suerte, cuenta con un horario fijo, de ocho de la mañana a tres de la tarde, de lunes a viernes, por lo que cuando termina su turno se dirige al Hermanos Antuña para dirigir a un histórico del fútbol asturiano.

El estrés hospitalario no puede compararse con el fútbol, un deporte en el que en muchas ocasiones también se convive con pulsaciones al límite. Lo saben bien los propios aficionados del Caudal, que el pasado domingo vivieron una épica remontada en Mareo (1-2). A los mierenses no les valía el empate y, una vez arrancada la prórroga, el Sporting llegó a ponerse por delante. "Era una posibilidad, pero en ese momento yo pensaba que si marcábamos antes del descanso aún quedaba eliminatoria. Los últimos minutos iban a ser duros para ellos porque además prácticamente habían celebrado el pase", explica el técnico, que incluso se sorprendió con el coraje de los suyos. "Creía que íbamos a bajar los brazos, pero tuvimos mucha fortaleza mental y después llegó el delirio", afirma.

El hombre play-off

El técnico ovetense puede considerarse como "el hombre play-off". Este es su cuarta promoción consecutiva tras alcanzar dos finales nacionales con L’Entregu (ambas con derrota ante La Unión y el Mallorca B) y caer con el Caudal la temporada pasada en semifinales. "Estuvimos tirando de hemeroteca y creo que en los últimos 30 o 40 años solo José Luis Quirós disputó cuatro seguidos en Tercera", asegura. Eso sí, preferiría no estar en la lista. "Me gustaría no haberlos disputado y haber subido algún año", dice entre risas, aunque también valora lo complicado que es lograrlo. "Quiere decir que se hacen bien las cosas y que estamos todos los años en la pelea".

A su experiencia, se le añade la de varios integrantes de la plantilla caudalista que acumulan muchas promociones seguidas. Diego Boza lleva cinco, mientras que Borja Rodríguez y Kike Fanjul llevan cuatro. "Contar con jugadores así, ayuda", reconoce y a su juicio una de las claves para conseguir el éxito en este tipo de eliminatorias es "llegar con la mente liberada", ya que la presión por conseguir el ascenso en ocasiones puede pasar factura.

Como último obstáculo antes de la fase nacional estará el Covadonga, que consiguió 24 puntos más que los mierenses en la fase regular. "A veces hay miedo a decir un favorito porque si no se consigue algunos lo consideran un fracaso, pero han hecho una liga muy buena y todos creemos que lo son", reflexiona González, que le resta importancia a la diferencia en la tabla. "Esas cosas dependen de un montón de factores, importa más cómo acabas los últimos 10 partidos". El primer duelo será en el Antuña, donde el técnico espera el apoyo de todo el pueblo para dar un paso importante en una eliminatoria que se decidirá en el Álvarez Rabanal. "Sinceramente me da igual jugar la vuelta fuera, es algo aleatorio por mi experiencia", asegura.

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Un futuro confirmado

Pase lo que pase, el técnico ovetense seguirá al frente del banquillo caudalista la próxima temporada. El Caudal le renovó antes del play-off, lo que a su juicio se trata de "un acierto". "Me parece un proceso natural que un entrenador sepa lo que va a pasar antes de la promoción porque si vas con incertidumbre eso se puede notar" y espera que todo termine con "final feliz". Eso significaría que, ocho años después, el Caudal abandonaría de nuevo la Tercera Federación.