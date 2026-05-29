Francis Nwaokorie, el arma secreta del Alimerka Oviedo Baloncesto en su lucha por el ascenso a la ACB
El estadounidense, que debuta en Primera FEB, ha crecido durante la temporada hasta ser determinante en la clasificación del equipo asturiano para la Final a 4
Hace menos ruido que la mayoría en la plantilla del Alimerka Oviedo, pero la aportación de Francis Nwaokorie, sobre todo en el play-off de ascenso ante el Inveready Gipuzkoa, en el que el equipo asturiano logró una clasificación histórica para la Final a 4 por el ascenso a la ACB, ha sido enorme.
Una apuesta discreta que gana peso
El ala-pívot estadounidense, con pasaporte nigeriano, lo que le permite ser cotonú y no ocupar plaza de extranjero, llegó al equipo de Oviedo sin generar demasiadas expectativas, como una de esas apuestas que suelen pagar el peaje de su debut en la categoría. Un fichaje de los que pasan un poco desapercibidos, tanto por el idioma como por un recorrido en el baloncesto universitario de Estados Unidos que dice poco al aficionado.
Tiro exterior y capacidad física
Viéndolo en algunos de los primeros entrenamientos del curso, lo que más llamaba la atención de él era que, cuando cogía una posición en la que estuviera cómodo, podía meter decenas de triples de manera consecutiva. Sin fallar. Su capacidad física también impresiona, siendo capaz de ir con potencia al aro y con una velocidad que le permite defender a jugadores más pequeños. Movilidad y tiro. Un cuatro que puede abrir la cancha y correr. La definición de lo que quiere Javi Rodríguez de un interior. Una pieza que, además, por su velocidad, puede incluso alternar con la posición de alero.
Una actitud clave en el vestuario
Es cierto que Nwaokorie pagó ese peaje que se mencionaba, que tuvo que adaptarse a una nueva competición y al baloncesto profesional, pero ha tenido desde el principio algo fundamental: una actitud impecable. Esa es una de las claves que han permitido al Alimerka Oviedo llegar tan lejos esta temporada. Sus jugadores pueden estar más acertados o menos, pero siempre dan su máximo y se dejan la vida por cumplir con lo que les pide Javi Rodríguez. Esa conexión de Nwaokorie con sus compañeros y con el entrenador ha facilitado que haya ido creciendo de manera exponencial.
Un clínic defensivo ante Gipuzkoa
Otra de sus virtudes, además del tiro, sin duda es la defensa. En ese aspecto dio un auténtico clínic en los tres partidos del play-off frente a Gipuzkoa. Lo más llamativo, como suele ser habitual, fue el acierto desde la línea de tres que tuvo en el primer partido: cuatro triples de cinco intentos que sepultaron al conjunto vasco.
El duelo con Korsantia marcó la eliminatoria
Pero más importante fue que cada día se convirtió en una pesadilla para los interiores del cuadro de San Sebastián. Si Korsantia, uno de los mejores jugadores del equipo de Sergio García, pareció mucho peor de lo que es fue precisamente por la manera en la que lo sujetó Nwaokorie. El tapón que le puso en el tercer partido, además de levantar a todo el Palacio, supuso un golpe anímico enorme para un equipo que había cuajado una grandísima Liga regular.
Estudiantes mide el sueño del ascenso
Lo acertado que esté en el triple y la capacidad que tenga de mantener ese nivel defensivo ante un equipo, el Estudiantes, con el que el sábado 6 de junio (20:15 horas)el Alimerka Oviedo se jugará la clasificación para la final por el ascenso en un partido a vida o muerte será clave en las opciones que tenga el equipo de ganar. Pase lo que pase, el OCB ha encontrado en Nwaokorie una joya.
El OCB quiere llegar a los mil
La venta de entradas reservadas para el Alimerka Oviedo para los partidos del sábado 6 y domingo 7 de junio se acaba hoy, a las 10:00 horas, y la afición del conjunto azul se ha hecho ya con casi mil localidades. El que no las haya comprado tiene otra oportunidad a partir del martes, cuando se abrirá un nuevo plazo para todo el mundo.
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