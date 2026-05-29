Inicio del curso de la Asociación de Médicos del Fútbol español

Asturias reúne a algunos de los mejores profesionales de la medicina deportiva. Ayer se inició el XXX curso de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol (AEMEF), una cita que se prolongará hasta mañana en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo. EL evento cuenta con importantes figuras de la medicina deportiva como los doctores Lasse Lempainen (eminencia mundial en cirugía ortopédica y traumatología), el asturiano Óscar Luis Celada (responsable de los servicios médicos del Atlético de Madrid y de la Selección Española), Juan Carlos González (presidente de AEMEF) y Xavier Valle (vicepresidente de la Asociación). El encuentro permitirá compartir experiencias y abordar retos futuros en este ámbito.