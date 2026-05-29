Los mosqueteros del Covadonga: la historia de los supervivientes del último éxito en el Álvarez Rabanal

El Covadonga quiere ponerle el broche a una temporada que ya de por sí es histórica. Desde que se instaló el nuevo formato de Tercera Federación, el club ovetense ha sumado su número más alto de puntos en competición regular, 80 puntos. Quiere más. Tras eliminar al Mosconia en la primera eliminatoria de la fase regional del play-off de ascenso a Segunda Federación, mañana visita al Caudal (Hermanos Antuña, 18.30 horas) en la ida de la final regional. El ganador deberá superar una eliminatoria más a nivel nacional para subir. "Volver a ascender sería la mayor felicidad que tendría a nivel deportivo. Es el club de mi vida y el que me vio crecer", confiesa el jugador del Cova Vicente Álvarez.

Pablo Tineo, Emilio Morilla, Aitor Elena y el propio Vicente Álvarez son los cuatro supervivientes que vivieron el último ascenso del Cova desde dentro. Fue en la temporada 22-23, en la que los ovetenses lograron subir a Segunda Federación como líderes tras realizar 15 puntos menos que en la actual temporada. Todos recuerdan "la gran fiesta" que se vivió tras vencer en Tuilla. (1-2) y quedar por encima del Sporting Atlético, pero el que lo vivió de una forma más emotiva fue el atacante Vicente. "Fue una satisfacción increíble porque fue como poner la guinda al pastel a una temporada brillante. Y eso presta", recuerda.

Morilla, que lleva en la entidad desde 2022, explica las grandes diferencias entre esa campaña y la actual. "No veníamos con la presión de ser campeones y lo que hicimos fue disfrutar. Fue diferente a cualquier otro año que jugué al fútbol porque al inicio no había ningún objetivo marcado", explica. Una situación que ha cambiado. "Este año tampoco tenemos presión, pero somos un equipo contrastado y nuestro deber es estar arriba", prosigue. Y un aspecto importante que destaca es la continuidad del bloque. "Siempre hay esa confianza en el que está y el club no va a buscar fuera lo que ya tiene en casa. Eso se agradece", destaca.

"Tienen una plantilla hecha a dedo para estos partidos y con uno de los mayores presupuestos de la liga. Negar eso es un absurdo", afirma Aitor Elena del Caudal, que insiste en que a dos partidos parten con esa etiqueta. Una opinión que comparte Pablo Tineo: "Tienen la mejor plantilla de Tercera, con muchos jugadores de talento y experiencia. Nos pondrán las cosas muy difíciles".

Precisamente, Tineo es el futbolista que más temporadas acumula en el Cova de forma consecutiva. "Es un club familiar, que te trata muy bien y conoces a todo el mundo", desvela, y apunta directamente al vestuario como un aspecto decisivo de este gran curso. "La clave del equipo es que nos llevamos súper bien, el vestuario es un 10 y nunca hay malas palabras", prosigue.

Todos los integrantes del club tienen ganas de disputar esta eliminatoria y llegar a la fase nacional, un logro que permitiría a Aitor Elena quitarse la espinita del anterior ascenso. El defensor tuvo que apoyar a sus compañeros desde la banda porque sufrió una importante lesión que le tuvo en el dique seco. "Incluso llegué a jugar un par de partidos con el menisco roto porque no me diagnosticaron bien", lamenta. "Ahora que estás desde dentro me siento más partícipe. Ojalá lleguemos a la final nacional y podamos subir".

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Ese es el deseo de todo un vestuario que ha realizado una temporada brillante y que, con esos 80 puntos, le habría servido al Cova para ascender directo en la mayoría de los grupos. "Conseguir el ascenso sería un premio a todo el trabajo ", cierra Tineo.