La Subida a Muncó de automovilismo inicia este viernes sus verificaciones técnicas con 102 inscritos

El Mercado de Ganados de Pola de Siero será escenario, a partir de las 17.00 horas de la tarde de hoy, de las verificaciones técnicas de la Subida a Muncó, cita deportiva que celebra su 44ª edición y que está organizada por el Club Automóvil Siero.

La competición, con 102 inscritos, tendrá lugar mañana sábado con la disputa de la manga de entrenamientos y las tres subidas oficiales. La carrera de entrenamientos comenzará a las 9:45 horas en la carretera AS-377 (antigua AS-248), que discurre entre los términos de Pola de Siero y Muncó.

Finalizada al manga de entrenos, los participantes afrontarán la primera subida oficial y, ya por la tarde, a partir de las 15:15 horas, la segunda y tercera mangas oficiales. Entre el centenar de inscritos, y con el número 2, figura José R. Fernández Castañón, "Monchu", un histórico pluricampeón de Asturias de Montaña que participa con una barqueta M. Motorsport T5.

Pruebas internacionales

Alejandro Cachón inició ayer el rally de Japón, prueba del campeonato del mundo en la que compite con el Yaris Rally2, asistido por Borja Hernández Rozada, y con el que opta a repetir la victoria del año pasado.

Por su parte, Daniel Alonso corre en Suiza el Rally du Chablais, cita del campeonato de Europa Histórico. El avilesino, que corre con el Ford Escort WRC, es primero en la categoría 5 y estará copilotado por Sergio Fernández.

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Finalmente, Enrique Velasco ejerce de co-driver de Álex Español en el rally holandés de ELE Rally, en Eindhoven, al sur de Holanda. Allí corren la primera manga del Adac Opel GSE Rally Cup monomarca de rallyes con modelos Opel Mokka 100% eléctricos.