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El Súper Agropal Palencia de Naxto Lezkano, cuarto clasificado para la Final a 4 en la que estará el Oviedo Baloncesto

Leyma Coruña y Movistar Estudiantes completan el cuarteto junto a castellanos y asturianos

Natxo Lezkano, entrenador del Palencia, durante su visita al Palacio de los Deportes de Oviedo. |

Natxo Lezkano, entrenador del Palencia, durante su visita al Palacio de los Deportes de Oviedo. | / MIKI LÓPEZ

Antonio Lorca

Antonio Lorca

El Súper Agropal Palencia fue muy superior al Flexicar Fuenlabrada en el quinto partido de los cuartos de final del play-off de ascenso a la ACB (76-51) y se clasificó para la Final a 4 que se disputará los próximos sábado 6 y domingo 7 de junio en el Coliseum de La Coruña. El equipo castellano ha sido el último en meterse en una cita en la que también estarán el Alimerka Oviedo, el Leyma Coruña y el Movistar Estudiantes.

Palencia se cruza con el Leyma Coruña en semifinales

El equipo de Palencia, entrenado por Natxo Lezkano, que dirigió al OCB durante tres temporadas, se medirá en la primera semifinal al local Leyma Coruña, también dirigido por un extrenador del equipo de Oviedo, Carles Marco, el sábado, a las 17:30 horas. La segunda se jugará a continuación, a las 20:15 horas, y en ella se enfrentarán el Estudiantes y el Alimerka. Los ganadores jugarán al día siguiente, a las 19:00 horas, por la segunda y última plaza de ascenso a la ACB.

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