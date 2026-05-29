El Súper Agropal Palencia de Naxto Lezkano, cuarto clasificado para la Final a 4 en la que estará el Oviedo Baloncesto
Leyma Coruña y Movistar Estudiantes completan el cuarteto junto a castellanos y asturianos
El Súper Agropal Palencia fue muy superior al Flexicar Fuenlabrada en el quinto partido de los cuartos de final del play-off de ascenso a la ACB (76-51) y se clasificó para la Final a 4 que se disputará los próximos sábado 6 y domingo 7 de junio en el Coliseum de La Coruña. El equipo castellano ha sido el último en meterse en una cita en la que también estarán el Alimerka Oviedo, el Leyma Coruña y el Movistar Estudiantes.
Palencia se cruza con el Leyma Coruña en semifinales
El equipo de Palencia, entrenado por Natxo Lezkano, que dirigió al OCB durante tres temporadas, se medirá en la primera semifinal al local Leyma Coruña, también dirigido por un extrenador del equipo de Oviedo, Carles Marco, el sábado, a las 17:30 horas. La segunda se jugará a continuación, a las 20:15 horas, y en ella se enfrentarán el Estudiantes y el Alimerka. Los ganadores jugarán al día siguiente, a las 19:00 horas, por la segunda y última plaza de ascenso a la ACB.
El Gran Canaria desciende a Primera FEB
El que estará la próxima temporada en Primera FEB es el Dreamland Gran Canaria, que acompañará a Granada tras consumar un doloroso descenso ayer tras perder su partido ante el Valencia (105-81) en una última jornada de infarto en la ACB. El Casademont Zaragoza era el equipo que llegaba con menos opciones de salvarse a ese último compromiso de liga y logró remontar seis puntos al Breogán en poco más de un minuto, con un último triple salvador de Marco Spissu en el último suspiro para ganar por 94-95.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
- El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
- La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
- Merchero', la jubilación dorada de un toro campeón en la ganadería La Borbolla: 'Sigue funcionando a pleno rendimiento, ya tiene varias hijas y esperamos más
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 50 años en Oviedo
- Siero colocará un 'Pitufo Gruñón' de más de tres metros de altura en el exterior de la puerta de llegadas del aeropuerto de Asturias
- Tráfico se pone serio y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil ya revisa las guanteras