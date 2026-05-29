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El torneo de padel del Grupo exhibe el "gran momento" de la sección

Parejas socias y no socias tomarán parte en la competición, entre el 11 y el 14 de junio

Por la izquierda, Luis Rollán, Pedro Carrillo, Luis Ardit y David Collado, ayer, en la presentación del torneo en el Grupo Covadonga. |

Por la izquierda, Luis Rollán, Pedro Carrillo, Luis Ardit y David Collado, ayer, en la presentación del torneo en el Grupo Covadonga. | / ÁNGEL GONZÁLEZ

M. R.

Gijón

La apuesta del Grupo Covadonga por el crecimiento de su sección de pádel se muestra en el Torneo Hyundai Asturdai, que se celebrará en las pistas de la instalación grupista entre los días 11 y 14 de junio. El torneo fue presentado ayer en el Grupo por el vicepresidente de la entidad, Pedro Carrillo; el responsable de la sección grupista de pádel, Luis Rollán; el director del torneo, David Collado, y Luis Ardit, gerente de Asturdai, concesionario de Hyundai en Asturias, que se estrena como patrocinador principal del campeonato después de colaborar con el pádel grupista en los últimos años.

El torneo se disputará entre el Grupo y Mareo

La competición está abierta a socios y no socios y se desarrollará en dos sedes, el Grupo y Mareo. Los interesados se pueden inscribir de forma presencial o por internet hasta el 7 de junio, con un precio de 26 euros por pareja. Las parejas no socias deben identificarse previamente en la web del club y cualquier tándem formado por un socio y una persona no socia se considerará no socia.

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Durante la presentación, Pedro Carrillo, vicepresidente del Grupo Covadonga, destacó el gran momento que vive la sección de pádel dentro del club gijonés, así como “la importancia de seguir promoviendo eventos que fomenten la participación, la convivencia y el crecimiento deportivo”.

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