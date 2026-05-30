El acierto del Fraga noquea al Telecable (1-4), obligado a buscar el pase a la final fuera de casa en el tercer partido

Quería sentenciar la eliminatoria en Mata Jove pero, lejos de eso, el Telecable sufrió una dolorosa derrota ante sus aficionados que iguala la serie ante el Fraga y le obliga a buscar el pase a la final de la OK Liga en el tercer partido, el martes en la localidad oscense. Fue una jornada frustrante para el equipo fabril, que realizó una gran primera parte en la que fue capaz de nivelar el primer tanto visitante, justo antes de verse sobrepasado en la segunda mitad por la calidad y el acierto de las azules. El resultado de 1-4, en cualquier caso, es demasiado abultado para los merecimientos de uno y otro equipo, pero eso no va a ninguna parte. En el tercer partido, ambos conjuntos parten en idéntica situación: empatados a un triunfo y con la necesidad de vencer para jugar la gran final, en la que ya espera el Vila-Sana, que volvió a ganar al Palau (1-2).

El Telecable empezó con brío, presionando muy fuerte y moviendo rápido la bola, obligando al Fraga a replegarse. En menos de dos minutos de juego el equipo local forzó dos pérdidas visitantes por no superar a tiempo el campo propio, y a los ocho minutos el conjunto oscense sumaba cuatro faltas. Sin embargo, el buen hacer de las fabriles no se tradujo en el marcador. La oportunidad más clara para la plantilla gijonesa, en una jugada invididual de Mariona Colomer que dio con la portera, cuyo rechace estuvo a punto de aprovecharlo Ana Catarina. Antes al contrario, el Fraga, que se sacudió el dominio local en la recta final de los primeros 25 minutos, fue el que se adelantó en el marcador, en una contra muy bien finaliza por Aina Arxe. Entrado ya el último minuto de la primera parte, el Telecable encontró el fruto al remachar Nuria Almeida un buen centro de Ana Catarina. Al descanso, tablas.

Mariona Colomer, en una jugada del Telecable-Fraga de la semifinal liguera. / Ángel González

La idea de las de Natasha Lee era salir de nuevo con fuerza, pero esta vez el impulso local duró poco. El Fraga fue haciéndose con el dominio de la bola, obligando al Telecable a recurrir a los robos y salidas al contragolpe, sin demasiada claridad. Todo pudo cambiar si equipo local hubiese logrado adelantarse en una doble ocasión de Nuria Almeida y Marta Piquero, pero detuvo bien Anna Ferrer. No fue así, y cuando más de uno comenzaba a pensar en la posibilidad de la prórroga, habida cuenta de que nadie daba su brazo a torcer, llegó el mazazo: un disparo desde lejos de Adriana Soto encontraba la red. No habían terminado de reponerse ni las jugadoras ni el público locales cuando Carla Fontdegloria lograba el tercero, en una jugada por detrás de la portería en la que encontró un hueco pequeño, pero suficiente.

De ahí al final, el Telecable peleó contra su destino, pero con más corazón que cabeza. Paró Viki Caretta la directa por la décima falta local y Marta Piquero, en idéntica situación, tuvo la útima ocasión de meter a las locales en el partido. Pero el marcador no se movió hasta que, con el conjunto asturiano totalmente volcado, la bola acabó en Aina Arxe sola ante Caretta, a la que batió con tranquilidad. El Telecable perdió su ventaja y tendrá que ganar de nuevo fuera el martes para entrar en la final de la OK Liga.