Alexandre Otero y Meritxhell Nava se imponen en una edición espectacular del Trail del Alto Aller

Aunque la mañana amaneció con niebla baja en Felechosa, el sol acompañó durante casi todo el trayecto a los participantes en el Trail del Alto Aller, una de las carreras de montaña ya imprescindibles del calendario nacional y que tuvo ayer una de sus ediciones más espectaculares. Alexandre Otero y Meritxhell Nava fueron los vencedores de la prueba, que dejó imágenes impactantes durante el recorrido.

En categoría masculina, el gallego Otero tomó la cabeza de carrera desde bien pronto, seguido por su paisano Miguel Carmona y por Vladimir Averianov, uno de los fijos en la selección asturiana de trail, en la subida a La Cabritera y en el espectacular paso por el cresteo. En ese tramo, Hugo Cerezo, otro de los grandes favoritos, recortó posiciones hasta situarse tercero. Finalmente, el ritmo de Alexandre Otero fue demasiado para sus perseguidores y el corredor gallgo cruzó la meta después de invertir en los 34 kilómetros del recorrido un tiempo de 3 horas, 45 minutos y 28 segundos, a tan solo cuatro minutos del récord actual de la prueba, en manos de Manuel Merillas. La segunda posición fue para el asturiano Andrés Tejón, que protagonizó una gran remontada para terminar en 4 horas, 10 minutos y 18 segundos. El podio lo completó Averianov, que paró el crono en 4 horas, 12 minutos y 42 segundos.

En categoría femenina, la carrera estuvo muy disputada desde el inicio, con una pelea entre Meritxhell Nava, del Langreo Trail Team; Patricia Muñoz y Fátima Sanmartín que se resolvió a favor de la primera, que ya había sido podio en 2025, con un tiempo de 5 horas, 2 minutos y 42 segundos. Las citadas Sanmartín y Muñoz completaron el podio con marcas de 5 horas, 19 minutos y 18 segundos y 5 horas, 21 minutos y 35 segundos respectivamente.

La Speed K15, de 15 kilómetros y 1.900 metros de desnivel acumulado, volvió a ofrecer una carrera rápida, intensa y con mucho nivel. En categoría masculina, la victoria fue para Paul Arana, con un tiempo de 1 hora, 27 minutos y 49 segundos, seguido de Pedro Fernández, segundo con 1 hora, 28 minutos y 3 segundos, y Juan Luis González, tercero en 1 hora, 29 minutos y 46 segundos. En la carrera femenina de la misma distancia se impuso María Ricondo, que cruzó la meta en 1 hora, 50 minutos y 55 segundos, con la segunda posición para Elisabet Sánchez (1 hora, 52 minutos y 18 segundos) y la tercera para Patricia Fernández (1 hora, 53 minutos y 12 segundos).

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La distancia más corta, la Mini Trail K8, fue para Alejandro Cortina, con un tiempo de 31 minutos y 3 segundos, seguido por Enrique Pérez, segundo con 31 minutos y 51 segundos, y de Héctor Santos, tercero con 32 minutos y 47 segundos. En categoría femenina, la victoria fue para Rocío Rodríguez, con 41 minutos y 7 segundos. El segundo puesto fue para Noa Barcia, con 42 minutos y 49 segundos, y la tercera posición para Silvia Díaz, con 43 minutos y 34 segundos.