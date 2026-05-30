¡Fiesta por el ascenso en Pumarín!: La lucha del Alimerka Oviedo Baloncesto por subir a la ACB se podrá seguir desde el histórico polideportivo carbayón

El polideportivo de Pumarín volverá a acoger un partido del Alimerka Oviedo Baloncesto, aunque esta vez será a través de una pantalla gigante desde la que se podrá seguir el partido de la semifinal por el ascenso a la ACB que enfrentará al equipo asturiano el próximo sábado, a las 20:15 horas, con el Movistar Estudiantes.

Pantalla gigante en Pumarín para seguir al Alimerka Oviedo

En caso de que gane y llegue a la final, la afición podrá repetir al día siguiente, el domingo 7 de junio, a partir de las 19:00 horas, con el ascenso a la máxima categoría en juego. La asistencia será gratuita, pero será necesario hacerse con una entrada previamente.

Agustín Prieto sentado sobre la canasta de Pumarín celebrando el ascenso a LEB Plata. / LNE

El regreso simbólico del OCB a Pumarín

El Ayuntamiento de Oviedo, en colaboración con el club y con la empresa Nokao, habilitará la instalación en la que el OCB jugó sus partidos desde que se fundó, en 2004, hasta la pasada temporada. El equipo se trasladó a un recinto mayor y ahora disputa sus partidos en el remodelado Palacio de los Deportes, donde ha logrado acompañarse por una media de 4.500 espectadores por partido durante la temporada regular.

Una bandera del OCB durante un play-off en Pumarín / Irma Collín

Un sueño inédito para el baloncesto ovetense

La gran fiesta que supuso el tercer encuentro de los cuartos de final del play-off de ascenso a la ACB ante el Inveready Gipuzkoa Basket, con casi 5.500 espectadores en las gradas, ha dado pie a esta iniciativa que pretende facilitar a todos los aficionados que no se puedan desplazar hasta La Coruña un espacio donde ver un partido tan especial juntos. En juego está nada menos que el ascenso a la ACB, algo que nunca ha conseguido un equipo de Oviedo.

Por la izquierda, Pumarín en la final de la Copa Princesa / Miki López

Animando a todos los aficionados estará la mascota del club, Pumarix, que toma su nombre precisamente del polideportivo donde el Oviedo Baloncesto ha vivido ya siete play-off para subir a la ACB. Un lugar en el que el club celebró también todos los ascensos que le llevaron desde Primera Nacional, categoría que disputan solo equipos de Asturias, hasta la actual Primera FEB, antes LEB Oro. En este polideportivo se disputó también la Copa Princesa, en 2017, único título que ha ganado el OCB.

Pumarín, un lugar clave en la historia del OCB

En esa pared de Pumarín está también colgada la camiseta de Oliver Arteaga, excapitán del OCB, al que la entidad retiró su elástica con el número 12 en 2023, cuando se retiró tras seis fructíferas temporadas en el conjunto azul.

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Mil aficionados viajarán a La Coruña

Los que no estén en Pumarín estarán siguiendo al Oviedo Baloncesto directamente en La Coruña, donde habrá alrededor de mil aficionados siguiendo la semifinal por el ascenso del conjunto azul. El club, en el caso de que haya un número mínimo de interesados, va a poner a disposición de los seguidores que no quieran desplazarse en su vehículo propio un autobús para que puedan viajar.